Zu einer Rangelei in Quirla am frühen Sonntagmorgen sucht die Polizei Zeugen.

Quirla. Offenbar gab es nach der Quirlaer Faschingsveranstaltung eine Rangelei am Sonntagmorgen, bei der ein 44-Jähriger verletzt wurde.

Polizeieinsatz nach Faschingsspaß in Quirla

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeieinsatz nach Faschingsspaß in Quirla

Nach dem Ende der Quirlaer Faschingsveranstaltung am Sonntagmorgen nach zwei Uhr gab es vor dem Dorfgemeinschaftshaus offenbar zwischen zwei Männern eine Rangelei. Dabei habe sich ein 44-Jähriger einen Nasenbeinbruch und Verletzungen am Kiefer zugezogen, informierte die Polizei am Mittwoch.

Als prügelnder Gast werde ein junger Mann vermutet, so die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Insbesondere sucht sie einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen jungen Mann, der mit Jogginghose im 90er Stil bekleidet war und dessen Haare an den Seiten abrasiert waren. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes kümmerte sich um den Verletzten. Ebenso um einen 23-Jährigen, der offenbar zuviel Alkohol getrunken hatte und auf einer Bank angetroffen wurde. Beide wurden ins Klinikum gebracht.

Wie der Faschingsverein auf Nachfrage informierte, bedauere man das Geschehen, das sich nach der Veranstaltung im Freien ereignet habe. Im Saal selbst garantiere ein Security-Team die Sicherheit für die Faschingsgäste. Sollte sich jemand nicht an die Hausordnung halten, werde er vom Sicherheitsdienst gebeten, den Veranstaltungsort zu verlassen, so der Verein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland, Telefon 036428/640, entgegen.