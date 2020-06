Polizisten verhindern Automatensprengung in Hermsdorf

Drei Männer haben am Donnerstagmorgen versucht, den Bankautomaten am Globus Hermsdorf zu sprengen. Die Glastür zur Filiale war bereits aufgebrochen. Dann wurden sie von Polizisten überrascht.

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am frühen Donnerstagmorgen während ihrer Streifentätigkeit in Hermsdorf die Sprengung eines Geldautomaten in der Commerzbank-Filiale im Globus-Markt verhindern können.

Kurz nach drei Uhr entdeckten die Polizisten am rechten Eingang des Einkaufszentrums nicht nur einen Audi A6 quattro, älteren Modells. Sie machten auch Personen aus, die dort aktiv waren. Wie sich herausstellte, hatten die maskierten Männer bereits die Glastür zum Eingang des Marktes eingeschlagen und sich damit Zugang verschafft.

Die Gasflaschen für die geplante Sprengung lagen bereit. Zur Sprengung des Geldautomaten kam es aber nicht. Die Täter flüchteten in das Innere des Marktes. Zuvor hatte einer der Polizisten seine Dienstwaffe gezogen und geschossen. Wie Videoaufnahmen zeigen, wurde keiner der Täter getroffen. Durch einen Notausgang im SB-Warenhaus setzten die Täter zu Fuß ihre Flucht fort. Danach verlor sich die Spur.

Eine groß angelegte Suchaktion wurde eingeleitet, ohne Erfolg. Die drei Täter sind weiter auf der Flucht. Foto: Jens Henning

Eine sofort angeleitete, groß angelegte Suchaktion blieb ohne Erfolg. Am frühen Mittag, zu diesem Zeitpunkt war der Markt für den Besucherverkehr noch immer geschlossen und der gesamte Parkplatz abgeriegelt, kam auch ein Mantrailer, ein speziell auf Personensuche ausgebildeter Hund, zum Einsatz.

Die Täter, die sich mit einem osteuropäischen Akzent unterhielten, sind weiter auf der Flucht. Die Polizei hofft auf Pensionen oder Hotels in der Region. „Das Fahrzeug, wenn es auch nicht ganz neu war, muss aufgefallen sein. Das Erfurter Kennzeichen hatten die Täter vor zwei Tagen in der Landeshauptstadt entwendet. Die Täter müssen irgendwo übernachtet haben. Vielleicht gibt es ja Gastronomen, denen etwas aufgefallen ist“, sagte Sprecherin Steffi Kopp von der Landespolizeiinspektion Jena vor Ort.

Automatensprenger sind kein Thüringer Phänomen, längst sind Täter im gesamten Deutschland auf derartigem Beutezug. „Die Täter und Tätergruppen sind so organisiert und ausgerüstet, dass sie für die gesamte Tat nicht mehr als drei Minuten brauchen. Dads sie hier in Hermsdorf gestört wurden, war ein Glücksfall“, sagte Kopp.

Ihr Fluchtauto, einen Audi A4, ließen sie am Tatort zurück. Foto: Jens Henning

Der Audi A6, der von Spezialisten der Kriminalpolizei Jena auf Spuren und Fingerabdrücke untersucht wurde, war voll getankt. Das Fahrzeug war hochmotorig. „Die Täter hätten also mit dem Auto schnell wieder Deutschland verlassen können“, sagte die Polizeisprecherin. Den beiden Polizisten, die die Tat verhinderten, geht es gut, informierte Kopp.

Der Geldautomat im Globus-Markt in Hermsdorf stand in der Vergangenheit schon häufiger im Fokus von Tätern. 2002, 2016 und zuletzt im Mai 2018 gab es ähnliche Taten. Der spektakulärste Weg war Ende August 2016 gegen 22 Uhr über das Dach des Einkaufsmarktes. Mit einer dreiteiligen Aluminiumleiter verschafften sich die Täter Zutritt. Wie Recherchen ergaben, ähnelte die Einbruchszeit des aktuellen Falles der vom Mai 2018. Damals drangen die Täter gegen 3.30 Uhr ein.

Bank-Automat gesprengt im Hermsdorfer Einkaufsmarkt