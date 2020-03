Porzellanfabrik Hermsdorf: Kluge Entscheidung, die lange reifte

An Preisen, Auszeichnungen und Qualitäts-Zertifikaten mangelt es der Porzellanfabrik Hermsdorf nicht. Eine Vielzahl an Urkunden an den Wänden künden davon. Und eine Reihe jüngst überreichter Auszeichnungen sucht noch nach einem Platz. „Wir müssen für die zuletzt übergebenen Prämierungen noch geeignete Plätze finden“, blickt Geschäftsführerin Sybille Kaiser auf die gerahmten Urkunden auf dem Büroschrank. Nach dem Zertifikat „Für erfolgreiche Inklusion“, das der Hersteller für Industrieporzellan im Dezember letzten Jahres von der Jenaer Agentur für Arbeit erhielt, kam jüngst noch ein Siegel „Starke Zukunft – Demografieorientiertes Unternehmen“, getragen vom Nachhaltigkeitsabkommen (NAThüringen) und dem Institut für Wirtschaft Thüringen (IWT), dazu.

Um die Auszeichnung erhalten zu können, werde das Personalmanagement, also die Personalentwicklung, des Unternehmens beleuchtet. Dabei gehe es unter anderem auch darum, wie das Unternehmen Mitarbeiter motiviert und die Leistungsfähigkeit unabhängig vom Alter fördert, erklärt Sybille Kaiser den Hintergrund für die Verleihung des Siegels. „Die Kriterien haben wir offenbar erfüllt“, freut sich die Chefin.

Personalentwicklung ist ein langer Prozess

Allerdings lasse sich eine strukturierte Personalentwicklung, wie sie gegenwärtig im Unternehmen praktiziert werde, nicht von heute auf morgen realisieren. Dafür haben wir vor vielen Jahren die Weichen gestellt, sagt Kaiser. „Als ich 1999 als Werkleiter begonnen habe, betrug der Altersdurchschnitt 54 Jahre. Heute sind wir bei 41,3 Jahren angelangt“, berichtet sie. Auf die Ausbildung von eigenem Nachwuchs habe man von Anfang an viel Wert gelegt. Das wiederum bedarf erfahrener Mitarbeiter, die diesen Weg aktiv mittragen. Ein anderer Aspekt sei, frühzeitig geeignete Nachfolger für erfahrene Kollegen, die aus Altersgründen ausscheiden, aber an Schnittstellen Verantwortung tragen, aufzubauen. Das sei ein Prozess, der fünf Jahre und länger in Anspruch nehme. „Und manchmal muss man in den sauren Apfel beißen und dafür eine Stelle doppelt besetzen“, nennt sie eine Notwendigkeit.

Weiterbildung neben dem Beruf

Die nebenberufliche Weiterbildung im Werk stehe gleichfalls ganz oben auf der Agenda. Wir ermutigen junge Mitarbeiter diesen Weg zu gehen, in dem wir für sie angepasste Produktionsabläufe schaffen, die den Mitarbeitern optimale Bedingungen für ihre Qualifizierungen verschafft. Gegenwärtig stellen sich drei Facharbeiter einer Weiterbildung. Darunter sei unter anderem eine Meisterausbildung im Technikbereich, ein künftiger Betriebswirt und eine junge Frau, die eine Qualifizierung für die Bilanzbuchhaltung erreichen will, zählt Sybille Kaiser auf.

Komplettiert werde die Aus- und Weiterbildung durch generelle Fortbildung für Mitarbeiter in der Produktion. Jüngst seien speziell die Kollegen gefordert, die im robotergestützten Produktionsprozess tätig seien. „Hier wird eine Fortbildung direkt am Arbeitsplatz durchgeführt. Aber wir delegieren die Kollegen auch mal für zwei Tage direkt zum Hersteller der Robotertechnik, um Abläufe und Prozesse intensiver kennenzulernen", so die Geschäftsführerin.