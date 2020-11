Die Firma Rinn Beton- und Naturstein mit Unternehmenssitzen in Stadtroda, Heuchelheim und Fernwald-Steinbach im Landkreis Gießen erhält den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2020 in der Kategorie „Unternehmen“.

Ausgezeichnet wird Rinn für seine Recyclingsteine die aus bis zu 40 Prozent Recycling-Granulat bestehen. Mit dem Preis würdigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) bereits zum neunten Mal rohstoffeffizientes Wirtschaften in Deutschland. „Dass unsere Bemühungen beim Bundesministerium gewürdigt werden, ehrt uns sehr. Die Natur kennt keinen Abfall. Wir folgen ihrem Beispiel und gehen damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft in der Betonindustrie“, sagt Geschäftsführer Christian Rinn. Um den Bedarf an Primärrohstoffen zu verringern und zugleich die Ressourceneffektivität bei Rinn zu erhöhen, ersetzt das Unternehmen Naturrohstoffe aus Steinbrüchen durch hochwertigen Recyclingsplitt. Neue Verfahren mit herkömmlichen Ausgangsstoffen garantieren einen Recyclingbetonstein in bester Qualität. Bestätigt wurde das Entwicklungsergebnis von der Materialforschungs- und Prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar.

Wirtschaftsminister Altmaier würdigt innovative Leistung des Herstellers

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie musste die feierliche Veranstaltung zur Verleihung der Preise ausfallen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gratulierte dem Unternehmen deshalb in einem persönlichen Anschreiben. In diesem würdigte er unter anderem die innovative Leistung des Herstellers zur Schonung der Ressourcen: „Durch den intelligenten Einsatz von Rohstoffen in der Produktion, die Rückgewinnung von Wertstoffen oder die Substitution von Materialien leisten Unternehmen wie Rinn einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Produktionsstandorts Deutschland und zur Sicherung von Arbeitsplätzen.“

Mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis zeichnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie seit 2011 herausragende Beispiele im Bereich rohstoff- und materialeffizienter Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen sowie anwendungsorientierte Forschungsergebnisse aus. Die Nominierungen umfassen branchenübergreifend Technologien zum ressourcenschonenden Einsatz von Rohstoffen. 2020 liegt der Fokus auf Verfahren zum Weiterverwenden sowohl einfacher als auch komplexer Restmaterialien, die für die Aufbereitung und Herstellung neuer Produkte verwendet werden. red