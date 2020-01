Protest-Grabkreuz in Klosterlausnitz zerstört

Die Protestaktion des derzeit in Polen lebenden Wanderschäfers Martin Klemm und Dietmar Schmidt vor dem Bad Klosterlausnitzer Rathaus gegen Bürgermeisterin Gabriele Klotz (CDU) ist im Ort offensichtlich nicht nur auf Gegenliebe gestoßen.

So hatten die beiden Protestierer, welche die Bürgermeisterin vor dem Rathaus mit teils bitterbösen satirischen Versen und Liedern aufgefordert hatten, stets rechtsstaatlich zu handeln, auch ein großes Grabkreuz als Symbol für den Niedergang der Demokratie in der Kommune dabei. Das Kreuz stellten beide im Nachgang an die Versammlung auf dem Grundstück von Dietmar Schmidt auf.

Kreuz abgebrochen

Lange sollte das knapp 1,80 Meter große Grabkreuz aber nicht als Mahnmal sichtbar sein. Wie Martin Klemm per E-Mail mitteilte, sei das Kreuz am Freitag von Unbekannten zerstört worden. „Da konnte wohl jemand mit seiner Frustration nicht umgehen... Unbekannte haben das Kreuz, welches wir nach der Demo vor dem zusammengebrochenen Strohmann errichtet hatten, direkt am Pfostenschuh abgebrochen. Dietmar hat Anzeige bei der Polizei erstattet und kommenden Donnerstag einen Termin bei der Schiedsstelle“, teilte Klemm mit.

Angebliche Strohmanngeschäfte

Grund der Auseinandersetzung zwischen der Bürgermeisterin und Martin Klemm ist, dass dieser Gabriele Klotz Strohmanngeschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf seines Hauses in Bad Klosterlausnitz vorwirft. Die Bürgermeistern bezeichnet die Anschuldigungen als völlig haltlos und verweist darauf, dass der Gemeinderat in alle Vorgänge eingebunden gewesen sei.

Seitens der zuständigen Behörden konnten bislang keinerlei Verfehlungen nachgewiesen werden. Die Bürgermeisterin findet es bedauerlich, dass Martin Klemm in der Auseinandersetzung jeden Respekt vermissen lässt. „Demokratie hat Grenzen.“ Der Schäfer drehe einem das Wort im Munde herum.

