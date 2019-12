Punktgenauer Glockenschlag

Jede Woche am frühen Dienstagabend macht sich Jürgen Jacob auf den Weg zum Rathaus. Egal ob es stürmt, regnet, schneit oder im Sommer noch die Sonne lacht. Wie von einer inneren Uhr lässt sich der einst selbstständige Uhrmachermeister präzise (an)treiben, um seinem wöchentlichen Ritual nachzugehen. Nach eigenem Bekunden stets ohne einen Vermerk, einen Hinweis oder eine Erinnerung benötigt zu haben. Und hat er es in den 54 plus einem halben Jahr doch einmal um wenige Stunden verpasst, nutzte das Uhrwerk derweil die Laufzeit von etwas mehr als 170 Stunden aus, um dennoch die Zeit exakt anzuzeigen. Etwa über 2900 mal – eingerechnet ist die Einführung der Sommerzeit ab 1980 – hat er seine wöchentliche Aufgabe seit 1965 erledigt. Sogar seinen Lebensrhythmus habe er darauf ausgerichtet. Seinen Urlaub oftmals nur auf eine Woche begrenzt, bei Familienfeiern zuerst die Pflicht walten lassen oder sogar den Einkauf auf den frühen Nachmittag vorverlegt, um ja pünktlich das Turmuhrwerk aufziehen zu können. Ich bekenne, Uhrmachermeister Jürgen Jacob nötigt mir Respekt ab. Ein Mann, der sich über vier Jahrzehnte berufsmäßig filigraner Handwerkskunst mit kleinsten Zahnrädchen mit Leidenschaft widmete, hat sich seine Freude an doch etwas gröberer Uhrwerkstechnik von anno dazumal bewahrt. Und das zur Freude der Einwohner im Ort, die nicht nur heute – in der Silversternacht – auf einen punktgenauen Glockenschlag warten, um das neue Jahr 2020 begrüßen zu können.