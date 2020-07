Quirla hat was, was andere nicht haben

Entlang der Ortsdurchfahrt in Quirla weisen gelbe Linien und vier Verkehrsschilder auf einen Fußgänger-Überweg in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses hin. Warum die Quirlaer einen Fußgänger-Überweg haben, wird sich manch einer gefragt haben. Unsere Zeitung fragte beim Orteilbürgermeister von Quirla, Robin Kusch, nach. „Wir haben einen Antrag auf Bewilligung eines provisorischen Fußgängerüberweg im Landratsamt gestellt. Und der ist genehmigt worden“, informiert Robin Kusch. Der Grund sei einfach: Weil Sanierungsarbeiten im Kindergarten Zwergenhügel noch in den nächsten Wochen laufen, seien Kinder im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. „Um den Kinder ein sicheres Überqueren der Straße zu ermöglichen, bleibt der Überweg noch bis Ende September bestehen.“