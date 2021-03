Quirlaer Maibaumsetzen ist grob geplant

Das 35. Maibaumsetzen in Quirla ist grob geplant. Sollte es coronabedingt möglich sein, wird die Traditionsveranstaltung wie üblich am Pfingstwochenende stattfinden. Vom 22. bis 24. Mai könnte es dann in Quirla unter anderem wieder einen Fackelumzug geben, ein großes Lagerfeuer, ein Feuerwerk, Musik, Spiel und Spaß für die Kinder, Tanz mit der Band F.O.X.X., das 27. Thüringer Holzscheibenwettsägen, das Hähnewettkrähen, Preiskegeln, Kuhbingo – und natürlich das Setzen des Maibaums und des Kindermaibaums.

Ob und wie am Ende tatsächlich gefeiert werden kann, das wollen die Vorstandsmitglieder der Maibaumgesellschaft Quirla voraussichtlich Anfang April festlegen. „Unsere Entscheidung wird davon abhängen müssen, was aktuell erlaubt ist und was nicht. Wir würden schon gern was machen, in welchem erlaubten Rahmen auch immer“, sagt Vereinsvorsitzender René Bauer.

Hoffen auch auf 5. Sommerfest und 7. Kirmes

Ganz ruhig habe das Jahr 2021 für die Maibaumgesellschaft und ihre aktuell etwa 70 Mitglieder begonnen. Versammlungen und große Treffen hat es aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht geben können, nur der Vorstand habe sich hin und wieder verständigt. So steht der grobe Veranstaltungsplan für dieses Jahr fest – ohne zu wissen, ob er in bewährter Weise umgesetzt werden kann. Neben dem Maibaumsetzen würden die Vereinsmitglieder am 27. und 28. August gern zum 5. Sommerfest auf den Sportplatz einladen. Ein Open-Air-Konzert mit der Band „Gipsy“ ist dann geplant. Die 7. Kirmes könnte am 9. und 10. Oktober mit Musik, Tanz und Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus, dem „Waldschlößchen“, steigen. Die Termine für den monatlichen Stammtisch des Vereins auf dem Sportplatz stehen ebenfalls fest. Bisher aber mussten sie aufgrund der aktuellen Lage ausfallen.

Hütte auf Sportplatz wird derzeit in Eigenleistung ausgebaut

Die „Vereins-Burschen“ aber wissen die Zeit zu nutzen. „Wir sind gerade dabei, unsere Hütte auf dem Sportplatz in Eigenleistung auszubauen“, sagt René Bauer. Die Hütte wird von innen gedämmt und verkleidet, die Elektrik wird neu verlegt, eine Küchenzeile soll installiert werden. „Wir wollen die Hütte vor allem für die Vermietung, die sehr gut angenommen wird, noch ein bisschen schöner machen. In den vergangenen Jahren haben wir viele Anfragen bekommen, ob wir zum Beispiel auch Besteck und Teller mit vermieten. Solche Dinge wollen wir jetzt mit anschaffen.“

Sein Dank gilt allen Firmen in der Region, die den Verein schon viele Jahre, und auch jetzt wieder mit Materialien oder Spenden unterstützen. Ziel ist, dass die Um-, Ausbau- und Verschönerungsarbeiten im Häuschen auf dem Sportplatz vor dem geplanten Maibaumsetzen im Mai fertiggestellt sind.