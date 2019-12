Quirlaer Mamas danken Jenaer „Frühchen-Station“

Friedrich kam am 31. Mai dieses Jahres mit nur 1670 Gramm zur Welt. „Acht Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin ist die Fruchtblase geplatzt“, sagt Friedrichs Mama Annabell Schmidt aus Quirla. „Auch wenn ich die 40 schon geknackt habe, hatte ich bis dahin eigentlich eine normale Schwangerschaft. Dann hat sich Friedrich einfach so rausgemogelt. Ich habe die Wehen zwar gespürt, aber auf dem CTG waren sie nicht sichtbar. Die Geburt kam so unerwartet, dass ich recht lange gebraucht habe, um zu verarbeiten, dass mein drittes Kind wirklich schon da ist.“

Schwestern und Ärzte machen Eltern und Angehörigen Mut

Gleich drei Frühgeborene, die ihr Zuhause in Quirla und Dorna haben, erblickten bis dato in 2019 das Licht der Welt. Zwei davon in der Neonatologie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena (UKJ). Eine Herzensangelegenheit war es demnach einigen Quirlaern, in diesem Jahr eine Spendenaktion zugunsten der Jenaer Neonatologie zu starten. „Wir haben am 30. November zum ersten Mal in kleinem Rahmen zu einer Hof-Weihnacht eingeladen“, sagt Katharina Barz, die Schwester von Annabell Schmidt. „Dabei verkauften wir zum Beispiel Selbstgenähtes und -gehäkeltes an Familie, Freunde und Bekannte.“

Einen Teil des Erlöses, 180 Euro, übergaben Katharina Barz, Annabell Schmidt mit Söhnchen Friedrich sowie Franziska Richwien mit ihren Kindern Fritz und Matilda kürzlich an Andrea Ebbinghaus. Die Quirlaerin arbeitet seit April dieses Jahres auf der „Frühchen-Station“ in Jena. Zuvor war sie 20 Jahre auf der Erwachsenen-Intensivstation des Uniklinikums tätig. Die Spende nahm Andrea Ebbinghaus mit auf Station, wo gemeinsam entschieden werden sollte, was damit passiert.

Über die Betreuung in der Neonatologie berichtet Annabell Schmidt nur Positives. „Ich habe mich sehr gut aufgehoben und verstanden gefühlt. Als Mutti hat man zu jeder Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, sein Kind zu sehen. Die Schwestern und Ärzte machen einem Mut und kümmern sich rührend um die Babys. Ich war besonders ergriffen, als eines Tages ein Luftballon an Friedrichs Inkubator hing, was bedeutete, dass er 2000 Gramm erreicht hat. Oder, als ich mal ankam und eine Schwester sagte, dass sie Friedrich heute besonders hübsch angezogen hat.“ Die schwersten Momente in den dreieinhalb Wochen, die Friedrich im Klinikum bleiben musste, seien gewesen, als sie nach Hause ging und ihr Kind in der Klinik zurückblieb. „Aber auch dabei bin ich unterstützt worden. Man hat mir klargemacht, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich für ein paar Stunden nicht da bin. Auch wenn man das als Mama natürlich trotzdem hat. Es ist einfach ein ganz komisches Gefühl, sein Kind dort zu lassen“, sagt Annabell Schmidt.

„Wir beziehen die Eltern nicht nur ein, wir brauchen sie“, sagt Professor Dr. Hans Proquitté, der Leiter der Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am UKJ. Foto: Marcel Kusch/dpa

„Wir beziehen die Eltern nicht nur ein, wir brauchen sie“, sagt Hans Proquitté, Leiter der Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am UKJ. „Je mehr Verantwortung sie übernehmen und je sicherer sie im Umgang mit ihrem frühgeborenen Kind sind, umso frühzeitiger können wir ihre Kinder nach Hause entlassen.“ So gibt es selbstverständlich Elternzimmer. In vielen Zimmern ist die Mitunterbringung der Mütter bei ihren Kindern möglich. Eltern beziehungsweise die Familien können zudem im Ronald-McDonald-Haus in Jena untergebracht werden. Wie zufrieden die Eltern der kleinsten Patienten mit der Arbeit auf der Station sind, zeigte sich in diesem Jahr unter anderem mit der Wahl der Neonatologischen Intensivstation zu Thüringens beliebtesten Pflegeprofis. Nominiert dafür wurde das Team von Eltern, was die Anerkennung und das große Vertrauen in die Arbeit der Mitarbeiter der Sektion widerspiegelt.

Dank an alle Menschen, die Geld gespendet haben

„Durch meine Frühchen-Geburt ist mir bewusst geworden, was wirklich wichtig im Leben ist“, sagt Franziska Richwien aus Quirla. „Die Schwestern und Ärzte tragen eine unglaubliche Verantwortung.“ Mit 2260 Gramm erblickte ihr Söhnchen Fritz in diesem Jahr das Licht der Welt und musste für knapp drei Wochen im UKJ betreut werden. „Ich finde zum Beispiel toll, dass auch die Geschwisterkinder immer mitkommen dürfen. Am schwierigsten war für mich, mein Kind im Krankenhaus zu lassen. Es ist einfach unnatürlich, dass ein Neugeborenes nicht bei seiner Mutter ist“, sagt sie.

„Für uns ist jedes Kind wichtig und wird, von wirklich jeder Schwester, mit ganz viel Liebe umsorgt. Die Kinder werden nicht schreiend irgendwo liegengelassen“, sagt Andrea Ebbinghaus. „Wir leiden genauso mit und freuen uns über jeden Fortschritt der Kleinsten.“ Von Herzen möchten sich die Mamas aus Quirla, die in diesem Jahr ein Frühchen bekommen haben, bei allen Spendern bedanken.