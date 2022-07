Quirlaer Tischlerei steht für Regionalität und Nachhaltigkeit

Quirla. Ehrenurkunde zum 35. Gründungsjubiläum für Tischlermeister Johannes Brüstel.

Sein Wunsch nach Selbstständigkeit erfüllte sich für Tischlermeister Johannes Brüstel im Juli 1987. Mit dem Eintrag seines Betriebes in die Handwerksrolle durfte er seither auf eigene Rechnung arbeiten. „Ich bekam ein Kontingent an Holz und Material zugewiesen, mit dem ich als Einzelunternehmer hier in meiner Quirlaer Werkstatt am Haus für Privatkunden und auch zum Beispiel die ELG die Gestelle für Polstermöbel fertigte“, erinnert er sich an die Anfänge.

Johannes Brüstel gehörte 1990 zu den Gründungsmitgliedern der Innung des Tischlerhandwerks. Glückwünsche der Handwerkskollegen und die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen zum 35. Betriebsjubiläum überbrachten Innungsobermeister Markus Seibt und der Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses Uwe Taube.

Heute arbeiten im Familienunternehmen die Söhne Thomas und Martin maßgeblich mit und bauen Hand in Hand den Ruf des Acht-Personen-Betriebes für wert- und wetterbeständige Eichengarnituren ebenso wie für individuelle Möbel, Türen, Fenster, Treppen und Raumausstattungen weiter mit aus.

Familienbetrieb für dritte Generation fit machen

Fast ausschließlich in der Region zwischen Gera und Jena sind die Brüstels aktiv. Spuren ihrer Handwerkskunst finden sich beispielsweise am und im Gemeindehaus Quirla und auch im Hermsdorfer Skaterpark. „Wir beide haben jeweils zwei Söhne. Also werden auch wir nach dem Beispiel unseres Vaters den Familienbetrieb für die Zukunft und das mögliche Erbe an unsere dritte Generation fit machen“, schauen die Tischlersöhne mit Optimismus in die Zukunft.

Aktuell allerdings sei dies und das Erstellen fairer Angebote besonders herausfordernd, denn Einkaufspreise für Material seien gerade für längerfristige Projekte nicht kalkulierbar. Hier müsse seitens der Politik für Planungssicherheit gesorgt werden.

Neben der Tischlerei verarbeitet das zum Betrieb gehörende Sägewerk Laub- und Nadelhölzer aus dem eigenen Forst. Problematisch seien aber gerade der stark den Bestand an Fichten gefährdende Borkenkäferbefall sowie insbesondere für Eiche, Buche und Esche die Trockenheit. Natürlich würden dennoch Setzlinge nachgepflanzt und dann eben selbst in den schwer zugänglichen Hanglagen per Hand gegossen.

Ausbildungen im Handwerk als Perspektive

Gerade dieser Nachhaltigkeitsgedanke – Material aus nachwachsenden heimischen Rohstoffen, Anbau vor Ort, kurze Transportwege zur Verarbeitung und zum Kunden – werde laut Tischlermeister Thomas Brüstel immer stärker nachgefragt und beeinflusse zunehmend die Kaufentscheidungen mit.

„Als Innung hier vor Ort und damit auch in der Gemeinschaft der Handwerker deutschlandweit setzen wir uns für eine stärkere Bekanntheit und Wertschätzung unseres modernen Handwerks ein. Handwerk bietet Perspektiven für Arbeit, Entwicklung und Leben in der Region“, so Innungsobermeister Markus Seibt, selbst Tischlermeister aus Camburg. Dies beginne mit vielfältigen Informationsmaßnahmen vor Ort, wie zur Berufsorientierung in den Schulen. Langsam spüre er, dass neben dem Studium dem Abschluss der dualen Berufsausbildung als Geselle und Facharbeiter mehr Aufmerksamkeit zukomme.