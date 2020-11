Quirlaer „Waldschlößchen“ soll Sportraum bekommen

Ohne die Faschingsveranstaltungen, Familienfeste, Firmenfeiern, Vorträge und viele weitere Events ist es ruhig im „Waldschlößchen“ in Quirla. Mucksmäuschenstill jedoch ist es nicht. Im Gebäude, das den Bewohnern des Ortes als Dorfgemeinschaftshaus dient, wird die durch das Coronavirus geprägte Zeit genutzt, um zu verändern, zu verschönern und neue Ideen wahr werden zu lassen.

Darum kümmern sich die Mitglieder des vor mehr als zwei Jahren gegründeten Heimatvereins Quirla. Seit dem 1. Augst 2018 liegen die Geschicke des „Waldschlößchens“ in ihren Händen. Denn damals vereinbarte der Vereinsvorstand einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde und hat somit die Vermietung und Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses übernommen.

Neue Küchenzeile in der „kleinen Kneipe“

Erst kürzlich ist nun – hauptsächlich in Eigenregie – eine neue Küchenzeile in einem der Räume, der sogenannten „kleinen Kneipe“, eingebaut worden. „Das hatten wir schon länger geplant. Allerdings mussten wir den Einbau verschieben, da das Waldschlößchen im Sommer drei Monate lang vom Kindergarten als Ausweichquartier genutzt wurde. Das Geld für das Vorhaben hatten wir jedoch schon Anfang des Jahres zusammen“, sagt Vorstandsvorsitzende Jana Rösch-Müller. In den nächsten Tagen soll der Raum noch einen neuen Farbanstrich bekommen, ergänzt Stellvertreterin Manuela Näther-Srock. Unter anderem von den Teilnehmern des Seniorentreffs, zu dem üblicherweise jeden ersten Dienstag im Monat eingeladen wird, werde die Küche genutzt. Einweihen können die Senioren das neue Mobiliar wohl erst 2021. „Denn leider mussten wir den Seniorentreff für das restliche Jahr absagen“, bedauert Manuela Näther-Srock.

Manuela Näther-Srock, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Quirla, in der Dorfbücherei im Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Ute Flamich

Geöffnet dagegen hat nach wie vor die Dorfbücherei im Dorfgemeinschaftshaus. Immer dienstags sind in der Zeit von 18 bis 19 Uhr – und damit parallel zur Sprechstunde von Ortsteilbürgermeister Robin Kusch – sind die Leser willkommen. In der Bücherei, die im Mai 2019 eröffnet wurde, haben Interessierte die Auswahl unter mehr als 1000 Medien. Das Angebot ist vielfältig und reicht von Krimis, Romanen und Schmökern über Zeitschriften, Koch- und Handarbeitsbücher bis hin zu Ratgebern, Hörbüchern, Kinder- und Jugendliteratur sowie ein paar Spielen für Kinder. Die Ausleihe ist kostenfrei.

Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich des „Waldschlößchens“

Die Mitglieder des Heimatvereins feilen derzeit auch an der Umsetzung einer neuen Idee. „Wir planen für das kommende Jahr, bisher ungenutzte und unsanierte Räume im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses zu einem Sportraum für Jung und Alt umzubauen“, sagt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende. „Wir wollen Kindern und Senioren die Möglichkeit geben, gemeinsam, oder auch getrennt, Sport zu treiben.“ Anlass für dieses Vorhaben seien schöne Erfahrungen im Sommer dieses Jahres gewesen. „Zwei Gruppen unseres Kindergartens waren im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht und verweilten dabei auch ganz oft auf dem Sportplatz. Dort fand aufgrund der Corona-Pandemie der Seniorensport statt, der momentan allerdings abgesagt ist“, sagt Näther-Srock. „Die Kinder schauten den Senioren zu, machten mit und alle waren begeistert.“ So sei die Idee für den gemeinsamen Sportraum für „Jung und Alt“ entstanden.

Bis es aber ans Bauliche des Sportraumes geht, werden derzeit unter anderem noch allerlei Malerarbeiten ausgeführt. „Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Waldschlößchens“, sagt Jana Rösch-Müller.