Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Quirlaer „Zwergenhügel“ hat jetzt ein „Zwergenhaus“

Ein „Zwergenhaus“ gibt es seit Neuestem in der Awo-Kindertagesstätte „Zwergenhügel“ in Quirla. Tatsächlich hat das Häuschen die Form eines riesigen Apfels und ist ein kleiner Bewegungsparcours, der alle Sinne der Krippenkinder anregen soll. „Das Spielgerät ist zwar für unsere Kleinsten gedacht, die Ein- bis Zweijährigen der Wichtel-Gruppe, aber auch die älteren Jungen und Mädchen spielen mal gern damit. Sie sagen, dass es ihr U-Boot ist“, erzählt Sonja Augstein, die Leiterin der Kindertagesstätte.

„Zwergenhaus“ für 1600 Euro

1600 Euro hat das neue Spielgerät gekostet. „Wir haben alle möglichen Spenden, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten bekommen haben, zusammengesammelt und in das ‚Zwergenhaus‘ investiert“, sagt Augstein. „Ich freue mich besonders darüber, dass alle Vereine im Ort immer zuerst an unseren Kindergarten denken. Das ist einfach schön. Aber nicht nur von Vereinen, sondern zum Beispiel auch von Privatleuten, sind Spendengelder für die Neuanschaffung mit verwendet worden.“

450 Euro-Spende für Quirlaer Kita von Sparkassen-Filiale Stadtroda

Über einen weiteren Geldsegen konnte sich die Kindertagesstätte gestern freuen. Kathleen Rotter, die Leiterin der Sparkassen-Filiale in Stadtroda, überreichte aus der traditionellen Sparkassen-Kalender-Aktion Bargeld in Höhe von 450 Euro. Dafür haben die Kinder und ihre Erzieherinnen auch etwas getan – nämlich Anfang Dezember 2019 die Sparkassen-Tanne in der Filiale am Amtsplatz mit selbst gebastelten Sternen geschmückt. Weitere 450 Euro aus der Kalender-Aktion sind an die Grundschule „Milo Barus“ in Stadtroda gegangen, informiert Kathleen Rotter.

In der Quirlaer Kindertagesstätte werden derzeit 35 Jungen und Mädchen von fünf bis sechs Erzieherinnen betreut. „Bis Juni kommen drei weitere Kinder dazu“, sagt die Leiterin.