Hermsdorf/Stadtroda. Mit einer Festwoche will die Bank in Hermsdorf und Stadtroda an ihre Gründung vor 125 Jahren erinnern.

Raiffeisen-Volksbank „Hermsdorfer Kreuz eG“ feiert Jubiläum

Gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern und den Mitarbeitern wollen die Vorstände der Raiffeisen-Volksbank „Hermsdorfer Kreuz eG“, Christel Kalkreiber und Maik Anders, in der kommenden Woche in Stadtroda und Hermsdorf das 125-jährige Bestehen des regionalen Kreditinstitutes feiern. So wurden im Jahr 1894 in Mörsdorf, Tröbnitz und Schlöben die ersten Spar- und Darlehensvereine gegründet, quasi die Vorläufer der heutigen Genossenschaftsbank, die bis heute fest in der Region verwurzelt ist.

Während in der Region Stadtroda am Montag und Dienstag, dem 18. und 19. November, während der regulären Öffnungszeiten der Filiale in Stadtroda insbesondere die Kunden des Geldinstitutes zum Feiern willkommen geheißen werden, will man am Mittwoch und Donnerstag in der Filiale im Hermsdorfer Brückencenter die Kundschaft aus dem Holzland willkommen heißen. „Wir erwarten auch die Bürgermeister Benny Hofmann für Hermsdorf und Klaus Hempel für Stadtroda“, kündigte Vorstand Maik Anders an.

An beiden Standorten werden Jubiläumstorten angeschnitten und warten auf die Besucher weitere kleine Überraschungen. Zudem werden die Mitarbeiter der Bank alte Buchungsmaschinen, Urkunden oder beispielsweise das alte Protokollbuch der ersten Tröbnitzer Generalversammlungen in einer kleinen Ausstellung zeigen.

Zudem können sich vier Vereine aus dem Einzugsgebiet der Raiffeisen- und Volksbank über eine Spende freuen, die im Rahmen der Festwoche übergeben werden. „Wir sehen uns als Unterstützer der Region in sozialen und kulturellen Belangen und genauso als als Förderer der Wirtschaft“, erklärte Anders.

Christel Kalkreiber und Maik Anders würden sich außerdem freuen, wenn sich im Rahmen der Festwoche weitere Zeitzeugen melden würden, die mehr Licht in die Geschichte des Geldinstitutes bringen können. „Wir haben zwar zahlreiche Unterlagen, aber in einigen Bereichen sind die Quellen sehr spärlich.“ Was der Bank auch noch fehlt, ist beispielsweise ein altes Emailleschild von einem der Spar- und Darlehensvereine aus der Region. Solche Schilder waren damals an der Filiale angebracht.