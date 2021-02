Raser baut Unfall im Jagdbergtunnel und flüchtet - Auf Fenster geschossen - In Tankstelle gewütet

Raser überholt im Jagdbergtunnel rechts, baut Unfall und flüchtet

Dienstagvormittag ereignete sich im Jagdbergtunnel in Fahrtrichtung Dresden ein Auffahrunfall. Der Fahrer eines Mazda fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Tunnel und wollte einen anderen Pkw passieren. Der fuhr aber auf dem linken Fahrstreifen, so dass sich der 28-jährige im Mazda entschloss, auf der mittleren Spur rechts zu überholen. Dabei kollidierte er aber mit dem VW Tiguan. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Mazdafahrer von der Unfallstelle. Die alarmierten Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion fahndeten nach dem flüchtenden Fahrzeug. An der Anschlussstelle Gera-Langenberg wurde der gesuchte Pkw festgestellt. Der 28-Jährige stoppte aber erst an der Anschlussstelle Ronneburg. Die Staatsanwaltschaft ordnete u.a. die Sicherstellung des Führerscheins und eine Sicherheitsleistung an.

Der 28-Jährige hinterlegte eine Summe in Höhe von 500 EUR. Der Mietwagen wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Am Nachmittag waren die polizeilichen Maßnahmen beendet und der 28-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

An der Tür gescheitert

Einen versuchten Einbruch in die Räume des Jenaer Vereins "Bewegungsküche e.V." in der Drackendorfer Straße in Jena meldete am Dienstagmittag ein 39-Jähriger Mitarbeiter der Polizei. Der oder die unbekannten Täter versuchten die Seitentür des Gebäudes gewaltsam aufzubrechen, scheiterten allerdings und gelangten folglich nicht ins Innere des Objektes.

Auf Fenster geschossen

Vermutlich mit einem Luftgewehr beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Neubaus Im Jenaer Lerchenfeld. Wie ein Zeuge am Dienstag der Polizei Jena mitteilte, wurde die äußere Scheibe einer Glasfront beschädigt. Vor Ort konnten die Beamten ein kleines Einschussloch feststellen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt, von den Tätern fehlt jede Spur.

Häufchen gesetzt und sich verdrückt

Es gibt nichts, was es nicht gibt, heißt es bei der Polizei: Und oftmals seien die Meldungen an Kuriosität nicht zu überbieten, so auch am Dienstagabend in Kahla. Gegen 19 Uhr meldete sich eine Zeugin und schilderte folgenden Sachverhalt: Ein Mann habe soeben in der Moskauer Straße seine Notdurft auf dem Gehweg verrichtet, sich mit Schnee abgeputzt und ist dann in Richtung eines Schnellimbisses weitergelaufen. Die Beamten konnten in der Folge "das Häufchen vor Ort lokalisieren". Da sie den Verursacher nicht mehr antreffen konnten, sodass dieser sich selber um die Entsorgung kümmern konnte, deckten es die Beamten, abseits des Gehweges, mit Schnee ab. Da dies gegen die Stadtsatzung verstößt, welche die Notdurftverrichtung in der Öffentlichkeit untersagt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kuchen führt zu Feuerwehreinsatz

Ein Kuchen im Backofen rief am Dienstagabend die Feuerwehr in Serba auf den Plan. Gegen 23.30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen vermutlichen Gebäudebrand, die Bewohner konnten das Haus bereits unverletzt verlassen. Glücklicherweise bestätigte sich der Brand nicht, denn lediglich ein im Ofen backender und vergessener Kuchen qualmte vor sich hin, sodass es zu einer Rauchentwicklung kam. Nach Überprüfung durch die Feuerwehr konnte aber kein Sachschaden festgestellt werden. Die Bewohner kamen zur Überprüfung in ein Krankenhaus, wurden aber nicht verletzt. Der Kuchen allerdings war nicht mehr genießbar.

Erst Eltern bestohlen und dann in Tankstelle wüst randaliert

Als ein 19-Jähriger in die Wohnung seiner Eltern in Eisenberg, trotz massiven Schlagens gegen die Wohnungstür, keinen Einlass gewährt bekam, begab sich der junge Mann in den Keller seiner Eltern. Hier brach er die Tür auf und entwendet das Fahrrad seines Vaters. Anschließend fuhr der 19-Jährige davon.

Ein Zeuge konnte der Dieb dann bei einem Bäckers festhalten, sodass er nicht flüchten konnten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde das Rad an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Doch damit nicht genug. In den Nachtstunden wurde der Mann erneut auffällig. An einer Tankstelle verlangte er diverse Sachen, wollte aber nicht bezahlen. Dies lehnte die Tankstellenmitarbeiterin ab, stattdessen bot sie dem 19-Jährigen ein Glas Wasser an. Dies lehnte er ab und nahm dies zum Anlass, wüst zu randalieren und einen Mülleimer zu beschädigen. Anschließend entfernte er sich zu Fuß, konnte durch Polizeibeamten aber aufgegriffen werden. Seine Wutattacke begründete er dann aber auch noch mit der Unzufriedenheit über den Service der Tankstelle.

