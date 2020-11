Für den Autor der zweiten Ausgabe der Reichenbacher Ortschronik, Andreas Rosenkranz, war es erneut eine Mammutaufgabe, der er sich mit Fleiß und Ausdauer gestellt hat. Ende September habe er die inhaltlichen Arbeiten des Buches beendet.

Unter dem Titel „Ein facettenreiches Dorf und dessen Geschichte“ hat Ortschronist Andreas Rosenkranz auf 224 Seiten die Entwicklung des Ortes von 1945 bis 1990 aufbereitet. Gegliedert in Jahrzehnte beleuchtet er im zweiten Band die Wohnsituation, das Lebensumfeld, den Straßenbau, aber auch Firmen im Ort bis hin zu Vereinen mit ihren Festen und Jubiläen.

Ereignisse rund um den Kindergarten sowie der Schule im Ort stellt der Autor dar. Zu Letzterer habe er im Buch eine Reihe an historischen Schulfotos zusammengetragen. „Zu finden sind unter anderem vielfältige Klassenfotos ab den Jahrgängen 1934 bis 1964 bis hin zu Jugendweiheaufnahmen aus den Jahren 1970 bis 1978. Ich denke, da können sich viele Reichenbacher wieder entdecken“, sagt Andreas Rosenkranz schmunzelnd.

Als zusätzliches Highlight sei im Anhang des Buches zudem eine Auflistung von Reichenbacher Einwohnern samt ihrer Spitznamen zu finden. „Die ist vielfältig und natürlich finden die Leser auch die Auflösung, wer sich hinter den Kosenamen verbirgt“, beteuert der Autor.

Jahrelange Recherche zahlt sich aus

Seit Januar diesen Jahres hat der Chronist mehrfach in der Woche an der Ausgabe gearbeitet. „Wenn ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe, habe ich schon so drei bis vier Stunden investiert“, sagt er rückblickend. Als nach knapp zehn Monaten alles geschafft gewesen sei, habe er auch mal durchatmen können, bekennt er.

Profitiert habe er bei der Zusammenstellung der zweiten Chronik von den umfangreichen Vorarbeiten und Recherchen in den vergangenen Jahren. Sonst wäre das Werk sicher nicht in etwa zehn Monaten zu erarbeiten gewesen, fügt er an.

Und weil so ein Buch bevor es gedruckt werde auch viele Augen brauche, um Fehlerteufel oder inhaltliche Zusammenhänge zu begutachten, wurde fleißig Gegengelesen. Margrit Bräutigam, Karin Stäps und Eva-Dorothe Rosenkranz übernahmen diesen Part.

Für das Layout sowie die Gestaltung der Umschlagseiten des Buches zeichnet Annett Bräutigam verantwortlich. Sie kümmert sich ebenso um die Korrekturen der aufgefundenen Fehler. „Zeile für Zeile, Seite für Seite muss mit Luchsaugen noch einmal in Augenschein genommen werden. Geachtet werden muss auf die Fotos, dass sie an der richtigen Stelle platziert sind, die Bildunterschriften passen und bei getätigten Einfügungen das Gesamtbild der Seite erhalten bleibt“, erläutert die Werbedesignerin.

Sei die Arbeitsvorlage des Buches erstellt und stimmig, müsse alles auf den PDF-Dateien gleichfalls in die gewollte Fassung gebracht und gespeichert werden. „Sozusagen ist eine Doppelkorrektur notwendig“, schaut Annett Bräutigam auf die Herausforderung in der vergangenen Woche zurück.

250 Exemplare werden gedruckt

Gedruckt werden sollen von der zweiten Chronik übrigens 250 Exemplare, so Bürgermeister Ralf Steingrüber. „Weil wir von der ersten Chronik mit dem Titel ‘Vom Wandel einer traditionsreichen Gemeinde’, die geschichtliche Fakten und Daten seit der ersturkundlichen Erwähnung 1262 des Ortes bis 1945 zum Inhalt hat, so viele verkauft haben, gehen wir davon aus, dass es Interessenten in dieser Größenordnung auch für die zweite Folge geben wird.“

Voraussichtlich bis spätestens Mitte Dezember sollen die gedruckten Exemplare vorliegen. Erworben werden könne die Chronik zur Sprechzeit des Bürgermeisters im Reichenbacher Bürgerhaus, die jeden Montag von 16.30 bis 18.30 Uhr stattfindet. Aber auch in der Bäckerei Lunderstädt sind Exemplare zu haben.

Bedauerlich sei, dass man aufgrund der Corona-Pandemie keine Buchlesung anbieten könne. „Aber das Buch ist äußerst interessant, lesenswert und ein Highlight für den Ort“, verspricht der Bürgermeister.