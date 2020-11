Reichenbach: Noch ist Geduld für Anwohner im Unterdorf gefragt

In Reichenbach sind die umfangreichen Bautätigkeiten für den grundhaften Straßenbau noch in vollem Gange. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt andauern. Doris Sachse schiebt ihren Sohn Michael, der an den Rollstuhl gebunden ist, geduldig durch die Schlammpiste.

Seit April 2019 bestimmen Baumaschinen das Straßenbild im Unterdorf von Reichenbach. Während Strabag-Bauleute sich den komplexen Anforderungen des Baugeschehens in den vergangenen 20 Monaten stellen, müssen sich Anwohner in der Kraftsdorfer Straße sowie im Oberndorfer Weg noch in Geduld üben. Eigentlich sollte die Baumaßnahme im ersten Bauabschnitt Mitte September diesen Jahres abgeschlossen sein. Doch noch stehen eine Reihe an auszuführenden Bautätigkeiten an.