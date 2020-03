Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reichenbacher bekommen günstigen Erdgasanschluss

Christian Franke aus Reichenbach ist überglücklich. Nachdem unsere Zeitung das Problem der teuren Erdgasanschlüsse für die Anwohner des Oberndorfer Weges aufgegriffen hatte, rechnete man bei der TEN Thüringer Energienetze noch einmal nach. Allein Christian Franke und Enrico Sieler hätten zusammen 23.000 Euro für ihre Erdgas-Hausanschlüsse zahlen sollen. Am Mittwoch dieser Woche flatterte Christian Franke ein neues Angebot der TEN in den Briefkasten. Statt für 13.000 Euro würde das Unternehmen das Grundstück des Anwohners und auch der übrigen Anwohner für den Pauschalpreis von jeweils 999 Euro an das vorhandene Erdgasnetz anbinden. „Ich bin überaus angenehm überrascht, dass die TEN hier eine hohe Flexibilität gezeigt hat“, sagte Franke, der sich für das Entgegenkommen des Unternehmens auch in Namen der anderen Anwohner bedankte. Diese hatten sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil für sie nicht nachvollziehbar war, wieso die Gasanschlüsse so teuer sein sollen, wenn doch der Oberndorfer Weg im Rahmen der Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Verlegung eines Kanals ohnehin aufgebaggert werden muss.

Martin Schreiber, Sprecher der TEN Thüringer Energienetze, begründete den Schwenk wie folgt: „Zusätzlich zu Herrn Franke haben jetzt noch zwei weitere Kunden Interesse an einem Erdgasanschluss bekundet. Das sind Nachbarn – einmal oberhalb und einmal unterhalb des Grundstücks des Herrn Franke. So sind es an diesem Punkt nun insgesamt 5 Interessenten für einen Erdgasanschluss, die nun auch von den Meterabständen alle in die Festlegungen der Pauschalen passen – und damit stimmte die Wirtschaftlichkeit wieder. Die TEN hat sich auch schon Kontakt mit den Baufirmen vor Ort aufgenommen, damit die Verlegung dann auch im Zuge der allgemeinen Bauarbeiten mit umgesetzt werden kann. Das ist ein Ergebnis, welches natürlich auch die TEN zum Schluss durchaus begrüßt.“ Derzeit hat das Unternehmen bereits 197 Kunden in Reichenbach, die mit umweltfreundlichem Erdgas versorgt werden.