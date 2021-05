Die Ortsdurchfahrt in Reichenbach ist seit Freitag, 21. Mai wieder frei befahrbar. Am Vormittag standen noch die Sperrschilder. Nach Abschluss der komplexen Bautätigkeiten in Reichenbach war am Freitag, 21. Mai, Vermessungstechniker Mario Hesse für eine Bestandsvermessung entlang der neuen Straße im Ort unterwegs.