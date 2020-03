Reichenbacher sollen 23.000 Euro für Erdgas-Anschluss zahlen

Christian Franke traute seinen Augen nicht, als er vor einigen Tagen das Antwortschreiben der TEN Thüringer Energienetze in seinen Händen hielt. Franke hatte beim Unternehmen nachgefragt, ob es nicht möglich wäre, das Grundstück 1 a im Oberndorfer Weg im Zuge der Baumaßnahmen im Ort gleich an die bereits in der Hauptstraße verlegte Erdgastrasse anzuschließen.

Die Antwort war nicht nur für Franke, sondern auch für Enrico Sieler, der ebenfalls einen Anschluss beantragt hatte, ernüchternd. Leider, so teilte das Unternehmen den beiden Reichenbachern mit, lasse sich eine wirtschaftliche Erschließung ihrer Grundstücke nicht realisieren. „Damit ist es uns nicht möglich Sie an das Erdgasnetz der TEN Thüringer Energienetze GmbH unter den günstigen Anschlussbedingungen der standardisierten Hausanschlusspauschalen (999,- € bis 30 m) anzuschließen. Nach unserer Kalkulation betragen die Anschlusskosten für beide Grundstücke 23T€“, teilte der Gasverteilnetzbetreiber mit.

Klimafreundlich ja, aber nicht für das Geld

Franke, Sieler, aber auch Christian Schmidt, der sich ebenfalls mit dem Gedanken trug, die Wärmeversorgung in seinem Haus im Oberndorfer Weg auf Erdgas umzustellen, verstehen die Welt nicht mehr. „Da fordert die Politik Besitzer von Heizölanlagen auf, die Heizungen auf umweltfreundliche Energieträger umzustellen, um das Klima zu retten, und dann soll man dafür aberwitzige Summen zahlen“, ärgert sich Franke.

Dabei erschließt sich den Anliegern nicht, wie die TEN auf solche Kosten kommt, zumal auch ihre Anliegerstraße in den kommenden Wochen komplett für die Verlegung neuer Wasser- und Abwasserleitungen, eine neue Stromleitung sowie für eine Druckleitung aufgemacht werden muss. Etliche Millionen Euro werden der ZWA „Thüringer Holzland“, Stromversorger, aber auch Telekommunikationsunternehmen in den kommenden Jahren in die Hand nehmen, um einen Großteil der vorhandenen Infrastruktur komplett zu erneuern. „Wenn der Oberndorfer Weg ab diesem Monat für die Verlegung der neuen Medien bis zum Herbst dieses Jahres ohnehin aufgemacht werden muss, dann müsste es doch möglich sein, kostengünstig eine Erdgasleitung nebst den Hausanschlüssen zu verlegen“, sagt Christian Franke.

TEN will den Fall noch einmal prüfen

Ganz so einfach ist es aber nicht, erklärt Martin Schreiber, Pressesprecher der TEN Thüringer Energienetze, auf eine Nachfrage. „Grundsätzlich freuen wir uns natürlich über jeden neuen Kunden, der auf den umweltfreundlichen Energieträger Erdgas umsteigen will“, betont Schreiber. Richtig sei, dass man günstige Hausanschlusspreise von 999 Euro beziehungsweise 1600 Euro offeriere. Im Reichenbacher Fall würden die Grundstücke aber nicht 30, sondern exakt 181 Meter von der Erdgas-Hauptleitung entfernt liegen. Auch wenn der Zweckverband die Absicht habe, im Oberndorfer Weg Trinkwasser- und Abwasserleitung zu erneuern, so könne man nicht einfach so eine Gasleitung in den Graben mit reinpacken. „Gerade bei Erdgasleitungen sind sicherheitstechnische Vorschriften zu beachten.“ Ergo müsste der Graben viel breiter ausgeschachtet werden. Andererseits, sagt der Sprecher weiter, habe man als Unternehmen natürlich ein Interesse daran, neue Gaskunden zu gewinnen. Deshalb würden die zuständigen Mitarbeiter nun prüfen, ob man das vom Unternehmen selbst aufgelegte Gasnetzverdichtungsprogramm nutzen könne, um in dem Reichenbacher Fall möglicherweise noch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. „Die Prüfung wird aber noch einige Tage in Anspruch nehmen.“