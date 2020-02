Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reisebericht über Sekundarschule in Tansania

Die Evangelische Kirchgemeinde Schkölen lädt am Dienstag, um 19 Uhr, zu einem Gemeindeabend in das Gemeindehaus in Schkölen ein. Superintendentin Ingrid Sobottka-Wermke wird über die Partnerschaftsreise des Tansania-Arbeitskreises Naumburg berichten. Mitglieder dieser Gruppe hatten im Herbst 2019 eine Lutherische Sekundarschule in Tansania besucht. Die Schule wird seit vielen Jahren vom Kirchenkreis Naumburg Zeitz mit Geldern für den Schulfonds unterstützt. Mit den Finanzmitteln wird der Schulbesuch für begabte, aber mittellose, Schülerinnen und Schüler ermöglicht, in dem Lehrergehälter davon bestritten sowie das Schulessen abgesichert werden kann.

Aus der tansanischen Schule waren im Juni 2018 der Schuldirektor, ein Lehrer sowie ein Manager für mehrere Sekundarschulen dieser Region zu Gast in der Kirchgemeinde Schkölen. Sie besuchten unter anderem auch Schülern und Schülerinnen an der Staatlichen Regelschule „Am Stadtpark“ Schkölen und auch die Kindergruppe der Kirchgemeinde, im „Boxenstopp“. Superintendentin Ingrid Sobottka-Wermke wird davon berichten, wie die Reisegruppe die Situation vor Ort in Tansania erlebt hat. Für Informationen stehen Dorothea Feustel, Telefon (036694)20 000 und Pfarrerin Constanze Lenski, Pfarramt Schkölen, Telefon (036694) 20 513 bereit