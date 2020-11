Kerzen und Raumdüfte könnten ein Reisebüro retten: Was ungewöhnlich klingt, basiert auf einer pfiffigen Idee von Claudia Jungmann aus Mörsdorf.

Die 36-Jährige, die im sächsischen Breitenbrunn Tourismuswirtschaft studiert hat, ist seit 2014 Chefin dreier Reisebüros. Von ihrem Vater übernahm sie das 1990 gegründete „Reisebüro Borok“ mit Filialen in Stadtroda und Hermsdorf. Zeitgleich eröffnete sie damals ein drittes Büro in Mühlhausen. Seitdem firmiert sie unter dem Namen „Reisebüro Vacatio GmbH“. Vier Mitarbeiter gehören zu ihrem Team. „Sie alle sind derzeit in Kurzarbeit, denn seit Anfang Oktober haben wir wieder komplett geschlossen. Schlaflose Nächte bereitet mir auch der Gedanke, dass meine Mitarbeiter vielleicht nicht wieder zurückkommen und sich eine andere Arbeitsstelle suchen. Corona hat die Reisebranche stark erschüttert.“

Schon vor Corona aber sei es nicht einfach gewesen. Die Pleite des Tourismuskonzerns Thomas Cook im Oktober 2019 habe das Unternehmen der Mörsdorferin hart getroffen. „Als das mit dem Virus losging, dachten wir noch, dass es schlimmer als die Cook-Misere nicht werden kann. Zumal wir es gewohnt sind, mit Schwierigkeiten umzugehen. Unsere Branche ist ständig gebeutelt, sei es durch streikende Fluglotsen und Piloten oder durch Vulkanausbrüche sowie andere Naturkatastrophen.“

Plan B: Geld verdienen als Beraterin für Kerzen und Raumdüfte

Doch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Hygieneverordnungen zur Eindämmung des Virus führten zu weltweiten Reisebeschränkungen. Reisen wurden und werden storniert und derzeit fast keine neuen gebucht. Reisebüros haben damit kein Einkommen. „Zumal wir von den Veranstaltern auch nicht mit Abschluss der Buchung, sondern erst frühestens mit Antritt der Reise entlohnt werden“, sagt Claudia Jungmann. Gerade jetzt schmerze der Ausfall besonders. „Die Monate November bis Januar sind bei uns üblicherweise die umsatzstärksten. Da buchen die Leute Fernreisen und Kreuzfahrten für das nächste Jahr, wollen im Winter in warme Länder wie Ägypten fliegen.“

Dass sie sich finanziell trotzdem noch über Wasser halten kann, sei nicht der staatlichen 5000-Euro-Soforthilfe geschuldet, die sie dankenswerterweise erhalten habe, aber die für sie letztlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen sei. Vor allem ist es ihr unbeugsamer Wille, der sie antreibt, alles nur Mögliche zu tun, um ihr Unternehmen und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu retten. So stand für sie im Mai schon fest, dass ein Plan B notwendig ist. „Deshalb habe ich mich auf die Suche nach einem Job begeben, aber keinen bekommen.“ Durch Zufall habe sie dann beim Einkaufen eine ehemalige Studienfreundin getroffen. Ihr schilderte sie die berufliche Situation. Die Freundin habe sie daraufhin an ihren Studienjob erinnert: Kerzen, Raumdüfte und Accessoires der Marke PartyLite auf Provision zu vertreiben. Warum sollte das, was damals klappte, nicht auch heute funktionieren?

7000 Kunden bekamen Post mit Einlegeblatt

Als sie im Juli nach dem ersten Corona-Lockdown ihren etwa 7000 Kunden auf dem Postweg die aktuellen Öffnungszeiten ihrer Reisebüros mitteilte, lag in jedem Brief auch ein Einlegeblatt mit Informationen über Duftkerzen und Co. des US-amerikanischen Direktvertriebsunternehmens – versehen mit folgendem Spruch: „Ein Licht am Horizont: Kaufe eine Kerze und rette unser Reisebüro“.

„Zwei, drei Tage später klingelte mein Telefon unentwegt. Kunden wollten mir mitteilen, dass sie die Idee toll finden – und sie wollten bestellen.“ Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass sie der jungen Reisebüro-Chefin schon bald nicht nur gutes Geld einspielte, sondern auch eine große Auszeichnung bescherte: Als zweiterfolgreichste Person in der Geschichte von PartyLite, die in so kurzer Zeit dermaßen hohe Umsätze generieren konnte.

Das „Duft-Taxi“ ist ein Koffer gefüllt mit Duftproben zum Ausprobieren für Zuhause. Foto: Jungmann

Der zweite Lockdown seit Anfang November hat Claudia Jungmann auf eine weitere Idee als PartyLite-Beraterin gebracht. „Ich habe ein Duft-Taxi erfunden“, sagt sie. Dabei handele es sich um einen Koffer, gefüllt mit Duftproben. Den bringe sie zu den Leuten. Dort bleibe er ein paar Tage. Kunden können sich in Ruhe etwas Aussuchen – oder auch nicht. Dann hole sie den Koffer wieder ab, desinfiziere alles und bringe ihn zu den nächsten Interessenten. „Es funktioniert. Ich kann damit Geld einspielen.“ Mittlerweile habe sie 17 weitere Reisebüro-Inhaber und -Angestellte dazu „angestiftet“, es ihr gleich zu tun und mit dem Verkauf von Kerzen womöglich das eigene Unternehmen über die Corona-Krise hinweg retten zu können.

Alles probieren, um Reisebüros zu erhalten

„Ich werde mich mit all meiner Kraft für den Erhalt meiner Reisebüros engagieren. Egal, wie es am Ende ausgeht. Ich will mir aber nicht irgendwann vorwerfen müssen, nicht wirklich alles probiert zu haben. Außerdem bin ich ein Workaholic. Ich muss am Ende eines jeden Tages genau wissen, was ich gemacht habe“, sagt die Mutter eines siebenjährigen Sohnes. So schreckt sie auch nicht davor zurück, sich noch mehr Arbeit zu suchen. „Demnächst werde ich bei Globus in Hermsdorf Regale einräumen.“

Aber auch in ihrem Unternehmen gibt es für sie trotz coronabedingter Schließung einiges zu tun. „Ich arbeite gerade unsere Angebote für das kommende Jahr aus. Dann können zum Beispiel auch wieder unsere beliebten Tagesfahrten gebucht werden.“ Claudia Jungmann rechnet vorerst damit, dass sie bis Mitte März 2021 keine Einnahmen aus ihren Reisebüros erzielen wird. „Ich hoffe aber, dass wir spätestens ab April wenigstens mit kleinen Schritten in die Normalität zurückkehren können.“

Wer sich das „Duft-Taxi“ nach Hause holen möchte, kann sich bei Claudia Jungmann melden unter Telefon (036428) 49359.