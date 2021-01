Reisebüros im Saale-Holzland von Normalität meilenweit entfernt

In Reisebüros herrscht im Januar Hochbetrieb – normalerweise. 2021 sieht das anders aus. Die Büros haben derzeit corona-bedingt geschlossen, gebucht wird nur wenig – auch wenn Reisebuchungen theoretisch möglich sind. Denn die meisten Reisebüros sind täglich per Telefon oder E-Mail für ihre Kunden erreichbar und können auf diesen Wegen Angebote unterbreiten. Reisen ist jederzeit möglich, allerdings auf eigenes Risiko.

Kein Anlass für Optimismus

Unter Existenzangst leiden einige der Reisebüro-Inhaber in der Region. „Weil wir nichts planen können. Eigentlich müssen für das Geschäftsjahr bis März 50 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet sein. Davon ist jedes Reisebüro meilenweit entfernt“, ist sich Kathrin Thomas sicher. Gemeinsam mit Isabell Franz führt sie das Alltours-Reisecenter am Kleinen Brühl in Eisenberg. Mit dem Ersparten müssen die beiden Frauen momentan über die Runden kommen. Einige Buchungen seien in den ersten Tagen des neuen Jahres zwar eingegangen, Anlass für Optimismus biete das aber nicht. „Unsere Kunden wollen reisen, sie haben das entsprechende Budget, sind aber durch die Medien total verunsichert, weil überall etwas anderes erzählt wird. Ich kann nur jedem empfehlen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen, wenn es um die Frage geht, Reise antreten oder nicht.“

Fördermittel und Kurzarbeitergeld helfen

Erst kürzlich, am 5. Januar, aus dem Urlaub zurückgekommen ist Andrea Sulze, Inhaberin des Reise-Ecks im Kaufland in Eisenberg. Über die Feiertage besuchten sie und ihre Familie ihren Vater in Tansania, der in dem ostafrikanischen Staat eine Lodge besitzt. „Vor der Reise waren wir nervös, wie sich das alles entwickelt. Doch es ist gut gelaufen. Die Abreise vom Frankfurter Flughafen verlief problemlos. In Tansania angekommen mussten wir ein Einreiseformular ausfüllen und es wurde Fieber gemessen, das war’s. Wir hatten drei Wochen pures Leben mit lachen, fröhlich sein, Musik und Menschen auf den Straßen. Da unten ist überhaupt kein Corona, alles war total entspannt“, sagt sie.

Zurück in Deutschland habe nicht nur das Wetter auf das Gemüt geschlagen, sondern auch die „deutsche Willkommenskultur“ mit Polizei und Maske. Einen Corona-Test habe sie in Frankfurt nicht machen müssen, Fieber sei ebenfalls nicht gemessen worden. Allerdings müsse sie am fünften Tag nach Ankunft aus dem Urlaub zum Arzt gehen und sich auf das Virus testen lassen oder ohne Test zehn Tage in Quarantäne bleiben. „Wir werden den Test wahrscheinlich nicht machen, sondern nur in Quarantäne bleiben“, sagt Andrea Sulze und ergänzt: „Um dann wieder durchzustarten.“ Sie und ihre drei Mitarbeiterinnen werden die Krise auf jeden Fall überstehen, daran glaubt Andrea Sulze fest. „Durch die Fördermittel, für die ich sehr dankbar bin, und durch das Kurzarbeitergeld, sind wir gut abgesichert. Meine Mitarbeiterinnen stehen hinter mir und wollen ihren Job weitermachen. Wir warten nur darauf, durch diese Zeit zu kommen, dann ist es gut.“

Reisewilligen wird es nicht leicht gemacht

„Im Prinzip ist es nur ein Abwarten, wie alles wird“, sagt auch Carsten Falkenberg, der seit zehn Jahren mit seinem Reisebüro in Bad Klosterlausnitz ansässig ist. „Wir haben das Büro im eigenen Haus, deshalb geht das. Eine Bekannte von mir, die ebenfalls ein Reisebüro führt, muss jeden Monat um die 2000 Euro Miete zahlen, da ist es natürlich schwer.“ Im Grunde genommen, sagt Falkenberg, habe er schon seit Beginn der Pandemie im März zu. Bis März sei für das ganze Jahr bereits gut gebucht gewesen, sodass er in der Corona-Zeit hauptsächlich Abwicklungen tätigen musste. „Letztlich sind bei mir ungefähr fünf Prozent derjenigen, die gebucht hatten, 2020 auch wirklich gereist.“

In den vergangenen Monaten habe er keine Geschäfte machen können. Das könne er auch nachvollziehen, schließlich sei die Situation „sehr unsicher“ und es werde Reisewilligen auch nicht gerade leicht gemacht. „Wenn man beispielsweise einen Test irgendwoher bekommt, dann darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. Fliegt man nun gerade an einem Montag, braucht man eine Mail-Adresse, damit einem das Testergebnis zugeschickt werden kann. Aus Datenschutzgründen darf es nur demjenigen geschickt werden, der den Test gemacht hat.

Auf dem Smartphone muss bei einer Reise nach Spanien zum Beispiel die spanische Corona-App installiert sein, dabei hat die Person vielleicht gar kein Smartphone, was bei uns im ländlichen Bereich mit vermehrt älteren Leuten nicht ungewöhnlich ist.“ Aufgeben will Carsten Falkenberg aber nicht. Er geht davon aus, dass sich vieles im Reisegeschäft verändern wird, nicht nur durch Corona, sondern eventuell auch durch „den neuen Trend zu mehr Umweltbewusstsein“.

Zögerliche Kunden in Kahla

Die Situation sei eine Katastrophe, sagt Juana Schönfeld, Mitarbeiterin im Reisebüro ihres Mannes in Kahla. „Die Miete muss bezahlt werden, der Strom, die Technik, ich als Angestellte. Die Kosten laufen ja weiter, auch wenn nichts reinkommt. Das hält man noch eine Weile durch, aber nicht ewig.“ Kundenanfragen habe sie, konkrete Buchungen dagegen momentan nicht.

„In Kahla sind die Kunden sehr zögerlich, vorsichtiger und zurückhaltender. Aber es gibt auch Regionen, in denen das anders ist und die Menschen vielleicht risikofreudiger sind und auf Reisen gehen“, sagt sie. Dass die Branche vor dem Frühsommer wieder richtig starten kann, daran glaubt Juana Schönfeld nicht. „Ich hoffe, dass es wenigstens ähnlich wird wie 2020. Da sind die Leute im Sommer auch verreist. Aber wie es vor Corona war, wird es, denke ich, nicht mehr.“

Die Inhaberin des Hermsdorfer Reisepunktes wollte sich zu den Fragen nicht äußern. Sie ließ aber ausrichten, dass auch sie telefonisch und per E-Mail erreichbar sei.