Rock deine Geige oder sing mit heißt es in Stadtroda und Weimar

Stadtroda/Eisenberg/Weimar. Was passiert, wenn man die Schülerinnen und Schüler zweier Musikschulen einfach einmal gemeinsam auf die Bühne stellt? Musikschüler aus Stadtroda und Eisenberg haben es in Weimar ausprobiert.

Zu einer besonderen Zusammenarbeit haben sich die Kreismusikschule des Saale-Holzland-Kreises und die Musikschule Johann Nepomuk Hummel aus Weimar entschlossen: Ein gemeinsames Projekt der Streicherklassen und der Chöre startete am vergangenen Freitag. Dazu besuchten die Streicherklassen und Chöre der Kinder im Grundschulalter aus Stadtroda unter der Leitung von Ute Adler und Andrea Preuß die Weimarer Musikschule. Dort warteten das Klassenorchester und der Chor der Weimarer Albert-Schweitzer-Grundschule, die sich unter der Obhut der Weimarer Musikschullehrer befinden, auf die kleinen Musikerkollegen aus dem Saale-Holzland.

Musik und Spaß bringen jungeTalente zusammen

„Die Chöre trafen sich bereits im vergangenen Oktober zu einer Zusammenarbeit, nun haben wir die Streicherschülerinnen und -schüler mit dazu genommen“, berichtet Ute Adler. Das gemeinsame Wochenende begann mit einem Konzert, an dem alle Teilnehmer mal zusammen, teilweise auch in ihren Gruppen Musik vortrugen.

So erklang beispielsweise das hebräische Chorlied „Bashana-Haba’ah“, welches mit den Kinderchören und den jungen Streichern im Vorfeld geprobt und an diesem Abend zum ersten Mal gemeinsam gespielt wurde. Auch Eigenkompositionen der betreuenden Lehrer wie das 2017 veröffentlichte „Rock your strings“ von Ute Adler oder die unveröffentlichte Komposition „Sonnenschein“ des Weimarer Orchesterleiters Erik Sieglerschmidt wurden von den kleinen Streichern zum Klingen gebracht. Den Samstag verbrachten die Musikerinnen und Musiker ebenfalls gemeinsam. Sie besuchten das Deutsche Nationaltheater, gingen Eis essen und ließen den Tag in der Eisenberger Jungenherberge „Froschmühle“ mit Spiel und Lagerfeuer ausklingen.

Jährliche Treffen sind geplant

„Das Projekt ist wunderbar gelaufen, wie uns glückliche Kinder und frohe Eltern zurückmeldeten“, zeigt sich Geigenlehrerin und Leiterin der Außenstelle Stadtroda Ute Adler im Nachgang des Wochenendes zufrieden. Daher sollen diese Treffen nun in jedem Musikschuljahr stattfinden. „Wir haben verschiedene solche Partnerschaften“, erzählt Adler und verweist auf die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit der Weimarer Musikschule mit den Musikschülern aus Gotha. Mit dem Treffen am vergangenen Wochenende wurde dieses Angebot nun auf die Musikschüler im Saale-Holtland erweitert.