Romantische „Christmas Love Songs“ in der Klosterkirche

Zu einem weihnachtlichen Neujahrskonzert lädt Tenor Björn Casapietra am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr in die Klosterkirche nach Bad Klosterlausnitz ein. Freuen dürfen sich die Konzertbesucher auf romantische „Christmas Love Songs“, die der Sänger auf seiner zehnjährigen Weihnachts- und Neujahrskonzerttournee 2019/2020 darbieten wolle. Das Liedgut werde aus einer Mischung bestehend aus Weihnachtslieder, wie „Ave Maria“ von Schubert das Wiegenlied von Brahms „Adeste Fideles“ oder „Tochter Zion“ bestehen, aber auch Gesangsstücke erklingen lassen, die das neue Jahr begrüßen. Darunter unter anderem das vertonte Gedicht von Dietrich Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar geboren“ bis hin zum „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Björn Casapietra möchte das Publikum aber auch in einer anheimelnden Atmosphäre in der Klosterkirche zum Mitsingen einladen. „Egal ob beim „O sole mio“ oder dem DDR-Klassiker „Sind die Lichter angezündet“, würde ich mir wünschen, dass das Publikum als Chor einstimmt“, so der Sänger.

Karten für das Konzert in der Klosterkirche sind an der Abendkasse erhältlich

Weihnachtliches Neujahrskonzert mit Björn Casapietra am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz