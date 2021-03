Ruttersdorfer Abwasserleitung nach Stadtroda steht

Volker Baumann, Bürgermeister von Ruttersdorf-Lotschen, zeigt den überirdischen Bereich der Abwasserpumpstation in Ruttersdorf, die JenaWasser errichten ließ.

Jena/Ruttersdorf. Es ist eine Kooperation zwischen zwei Thüringer Zweckverbänden, gar nicht so selten im Freistaat umgesetzt wird: Um die zu JenaWasser gehörende Gemeinde Ruttersdorf abwasser-, aber auch trinkwasserseitig auf den neuesten Stand zu bringen, investiert JenaWasser in dem Ort Millionen Euro und setzt gleichzeitig komplett auf die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungssysteme des ZWA „Thüringer Holzland“. Bereits in der Vergangenheit hatte JenaWasser unter anderem mit dem ZWA oder dem ZWE Eisenberg im Trinkwasserbereich Kooperationen abgeschlossen, unter anderem, um im Havariefall reagieren zu können. Umgekehrt stellt JenaWasser anderen angrenzenden Verbänden Trinkwasser zur Verfügung.