Saale-Holzland: Bei Jagd wird in der Corona-Zeit auf Halali verzichtet

Amtsleiter Bernhard Zeiss vom Forstamt Jena-Saale-Holzland zeigt sich zufrieden, dass die Thüringer Verordnung vom 31. Oktober bezüglich der Jagd, Land- und Forstwirtschaft von der Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit ausgenommen ist. Das bedeute für Jäger, dass mehr als zehn Personen aus maximal zwei Haushalten an Jagden teilnehmen können, wenn Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, so der Forstamtsleiter.

„Mit dieser Ausnahme können wir auch in der Corona-Zeit weiter Wild bejagen, Jungbäume im Wald schützen und die Landwirtschaft unterstützen.“ Zwar seien jagdliche Einschränkungen gegeben, aber damit könne man leben. „Allerdings gibt es bei den Jagden kein großes Halali, und auf jegliche Jagdbräuche wird verzichtet. Es erklingen keine Jagdhörner, und auf das sogenannte ,Strecke legen’ mit Auswertung wird gänzlich verzichtet“, sagt Bernhard Zeiss. Um Kontakte der Jäger am Jagdtag von Beginn an gering zu halten, erhalten sie wichtige Unterlagen wie Sicherheitsbelehrung, die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Vorgabe, was geschossen werden darf, Tage vorher schriftlich zugesandt. Beim Treff am Jagdtag werden vor Ort die Belehrungen eingesammelt und die Jagdscheine sowie die Schießberechtigung kontrolliert. „Revierkundige Jäger nehmen die Jagdteilnehmer in kleinen Gruppen in Empfang und weisen ihnen Hochsitze zu. Zudem besteht die Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, der erst auf dem Hochsitz abgenommen darf“, erläutert Zeiss den Ablauf. Natürlich sei in der Corona-Zeit die Jagd ohne Brauchtum eine andere. Manch ein Jagdfreund meidet aus diesem Grund das Jagen, andere, weil sie zur Risikogruppe gehören. Daher verfüge man bei den Jagden, die bis zum 15. Januar 2021 zweimal pro Woche stattfinden sollen, über eine geringere Teilnehmerzahl aus der Jägerschaft. Abstriche bei der Quantität, nicht bei der Qualität des Wildbrets Das betreffe auch die Anzahl der Hundeführer, die mit ihren Vierbeiner beträchtlich zum Erfolg einer Jagd beitragen. „Aber während der Corona-Pandemie meiden Jäger aus anderen Bundesländern, eigens anzureisen, um uns zu unterstützen. Zumal ohnehin ein Beherbergungsverbot besteht, die Gaststätten geschlossen sind und auch das Brauchtum nicht gepflegt werden kann“, weiß der Forstamtschef. Schaut Bernhard Zeiss auf die bisherigen Jagdergebnisse, müsse man zwar bei der Quantität Abstriche machen, aber die Qualität des Wildbrets sei gut. Ohnehin seien der Jägerschaft aufgrund geschlossener Gaststätten und Hotels wichtige Absatzquellen weggebrochen. Aber deshalb das Bejagen einzustellen, gehe natürlich nicht, so Zeiss. „Insbesondere fokussieren wir uns zu 80 Prozent auf Wildschweine, um natürlich die Population der intelligenten Tiere einzugrenzen und minimieren zu können.“ Immer im Fokus haben die Jäger das Thema Afrikanische Schweinepest (ASP). Generell werden erlegte Wildschweine veterinärmedizinisch auf die Tierseuche ASP untersucht. In der Regel erhalte man nach ein bis zwei Tagen das Ergebnis. Finde man ein verendetes Schwarzwild, werde es gleichfalls auf ASP untersucht. „Bisher haben wir in unseren Revieren noch kein Tier mit ASP aufgefunden“, sagt Zeiss. „Wildschweinfleisch kann unbedenklich verzehrt werden“ In dem Zusammenhang verweist er darauf, dass das Virus der Afrikanischen Schweinepest nur Schweine, Wild- und Hausschweine, befällt. ASP sei nicht auf den Menschen übertragbar, weder durch den Verzehr von Schweinefleisch, noch über den direkten Kontakt mit dem Tier. „Wildschweinfleisch kann unbedenklich verzehrt werden“, beteuert der Forstamtsleiter. Wer zum Weihnachtsfest oder schon vorher Appetit auf einen schmackhaften Wildbraten hat, kann Wildtiere direkt im Forstamt erwerben. „Wir geben die Tiere allerdings nur als Ganzes in der Decke ab. Beim Wildschwein beträgt derzeit der Kilopreis 2,50 Euro“, wirbt der Amtsleiter. Wem ein komplettes Tier zu viel sei oder wenn man sich vor dem Zerteilen scheue (bei Youtube gebe es recht gute Anleitungen), könne seine lokalen Jäger ansprechen. Und einen weiteren Tipp hat er auch noch in petto: Das Jenaer Fachgeschäft Gönnataler Wild und Geflügel bezieht Wild aus heimischen Wäldern. Das Forstamt Jena-Saale-Holzland ist in Stadtroda, Gustav-Herrmann-Straße 27, telefonisch unter 036428/511 300 erreichbar.