Saale-Holzland-Kreis fördert weiter Fahrten ins Schullandheim

Der Saale-Holzland-Kreis steht weiter zu seiner Zusage, mit der Stärkung des Schullandheimes in Renthendorf auch einen Beitrag für eine Aufwertung der dortigen Brehm-Gedenkstätte zu leisten. Beide Einrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Ziel ist es, die im Schullandheim untergebrachten Schüler mit Exkursionen und Museumsbesuchen auch mit dem Vermächtnis der Brehms vertraut zu machen. Auch aus diesem Grund stimmte der Kreistag einer Verlängerung der Bezuschussung von Klassenfahrten ins Schullandheim zu.

Eigenanteil bei nur 5 Euro

Weil in der Vergangenheit - unter anderem auch wegen der Kosten - nur wenige Klassen von Schulen aus den Staatlichen Schulen im Landkreis eine Exkursion nach Renthendorf in Erwägung gezogen hatten, legte der Kreis Mitte 2017 eine Förderung von Fahrten in das Schullandheim auf. Die Förderung sollte insbesondere für Klassen einen Anreiz bieten, deren Schulen nicht oder schlecht an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen sind. So wurde es den Schulen beziehungsweise den Klassen freigestellt sich ein Busunternehmen ihrer Wahl für die An- und Abfahrt auszusuchen und die Kostenerstattung bis auf einen Eigenanteil von 5 Euro je Schüler beim Schulverwaltungsamt geltend zu machen. Weil damals unklar war, ob das Angebot überhaupt wahrgenommen wird, befristete der Kreistag die Richtlinie bis Ende des Schuljahres 2018/19.

Nunmehr zeichnet sich jedoch ab, dass das Angebot von den Schulen angenommen wird. So wollen die Grundschulen Golmsdorf und Milda, die Grundschule Königshofen und auch die Grundschule in Schlöben von der Unterstützung des Landkreises Gebrauch machen. Auch deshalb verlängerte man die Richtlinie.