Saale-Holzland-Kreis: Nachfrage nach FFP2-Masken gesunken

Schaut Liana Weise, sie ist für die Stadtrodaer Rodalia- und Löwen-Apotheke verantwortlich, auf die letzten Tage im letzten Jahr zurück, sei es schon eine Herausforderung für das Apothekerteam gewesen. „Der Kundenandrang wegen der Ausgabe der kostenlosen FFP2-Masken war schon enorm. Wir hatten gut zu tun und hatten auch den Anspruch, unsere Patienten mit Masken zu versorgen“, fasst sie zusammen.

Den Bedarf an FFP2-Masken für Menschen über 60 Jahre beziehungsweise mit Vorerkrankungen konnten die beiden Stadtrodaer Apotheken trotz des Ansturms ab dem 15. Dezember decken. In den ersten Januartagen sei der Kundenandrang deutlich zurückgegangen. Noch bis 6. Januar können die genannten Risikogruppen jeweils drei FFP2-Masken kostenlos erhalten. Nach dem 6. Januar stehen in den nächsten Wochen weiterhin Masken zur Verfügung, schaut Weise voraus. „Die Krankenkassen versenden Bedarfsscheine an Menschen, die Risikogruppen angehören. Gegen eine Eigengebühr von zwei Euro werden noch einmal sechs FFP2-Masken ausgegeben“, so Liana Weise.

Schon weit im Vorfeld der Verordnung durch das Bundesgesundheitsministerium hatte sich Liana Weise um die Beschaffung von FFP2-Masken bemüht. Das sei nicht ganz einfach gewesen. Vor allem habe sich gezeigt, dass es nahezu unmöglich sei, FFP2-Masken zu bekommen, die in Deutschland hergestellt werden. Lediglich „veredelt“ oder zertifiziert in Deutschland lauteten die Werbeslogans, moniert sie. „In der Zeitung hatte ich von einem Hersteller aus Gera erfahren und mich dort um Masken bemüht. Doch seit Mitte Dezember bekomme ich keine Antwort“, bedauert Liana Weise.

FFP2-Masken zum Einkaufen empfohlen

Auch bei Eberhard Sylla in der Linden-Apotheke in Bad Klosterlausnitz geht es wieder ruhiger zu. Noch im alten Jahr waren der Chef und seine Mitarbeiterinnen, Brigitte Wiedemann und Peggy Hilgendorf, immens gefordert. Dennoch habe man die Anforderung meistern können. „Und weil wir Vorsorge getroffen hatten, konnten wir nahezu täglich die Wünsche unserer zumeist aus Stammkunden bestehenden Klientel auch erfüllen“, so Eberhard Sylla. Auf Vorgaben – Vorlage des Personalausweises oder ausgefülltes Formular – habe man übrigens verzichtet. „Der bürokratische Aufwand war einfach zu hoch für uns, außerdem kennen wir unsere Kundschaft“, so Eberhard Sylla. Gespannt sei er, wie es beim Bedarf an FFP2-Masken bei der Bevölkerung in nächster Zeit weitergehe.

Sowohl Eberhard Sylla als auch Liana Weise raten eindringlich zum Tragen der FFP2-Masken. Vor allem beim Einkauf sei sie vor allem ein wirksamer Eigenschutz. Beide plädieren dafür, die Maske zwei- höchstens dreimal zu verwenden und anschließend zu entsorgen.

In der Kreuz-Apotheke in der Hermsdorfer Waldsiedlung hat man derzeit noch immer reichlich mit Kundenwüschen zu tun, sagte Inhaberin Susanne Nowotnick auf Anfrage unserer Redaktion. Bisher konnte man den Bedarf an FFP2-Masken erfüllen. Nach gegenwärtigem Stand könne man das auch künftig absichern, blickt sie optimistisch voraus.