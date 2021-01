Saale-Holzland-Kreis: Schulverwaltungsamt rechnet mit mehr Gymnasiasten

Das Schulverwaltungsamt rechnet in den nächsten Jahren mit einer weiteren Zunahme an Schülern an den vier gymnasialen Bildungseinrichtungen in Kahla, Eisenberg, Hermsdorf und Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis. Dies geht aus den Schülerprognosezahlen bis zum Schuljahr 2026/27 hervor, die dem Kreistag als Informationsvorlage übergeben wurden.

Demnach geht man davon aus, dass 2026/27 insgesamt 173 junge Menschen mehr einen Abiturabschluss im Landkreis anstreben, damit würden dann 1825 Schülerinnen und Schüler an den vier gymnasialen Standorten unterrichtet. Einen regelrechten Sprung nach oben erwartet man am Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda. Besuchen hier derzeit 352 Schüler die Einrichtung – darunter sieben Gastschüler aus Jena und dem Saale-Orla-Kreis -, so erwartet man, dass die Zahl bis zum Jahr 2026/27 ohne Gastschüler auf 445 ansteigen wird. Hauptgrund für die steigenden Zahlen sind die überdurchschnittlich starken Jahrgänge an den Grundschulen in Stadtroda, Tröbnitz, Schlöben und Ottendorf.

Zulegen könnte auch das „Leuchtenburg“-Gymnasium in Kahla. Hier rechnet man am Ende des Prognosezeitraumes ohne Gastschüler mit einer Zunahme von 25 auf dann 389 Schüler. Am Schiller-Gymnasium in Eisenberg zeigen die Zahlen ebenfalls nach oben. Besuchen derzeit 633 Schüler die Bildungsstätte, so könnten es im Schuljahr 2026/27 bereits 693 sein.

Auch das „Holzland“-Gymnasium in Hermsdorf profitiert nach gegenwärtigem Stand von der positiven Entwicklung. Das Gymnasium, in dem derzeit mit 25 Mädchen und Jungen die meisten Gastschüler unterrichtet werden, käme bei den bereinigten Zahlen – also ohne Gastschüler – bis 2026/27 auf einen Zuwachs von 28 Schülerinnen und Schülern. Allerdings sind gerade an den Gymnasien die Prognosezahlen mit Vorsicht zu genießen. So spielen Wanderungsbewegungen der Familien, insbesondere aber die Entscheidungen in den Familien, welchen Bildungsweg der Nachwuchs einschlagen soll und welche Bildungsstätte man bevorzugt, eine erhebliche Rolle, ob die Prognosen zutreffen oder stark abweichen.