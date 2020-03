Sanitärhaus im Waldbad Trockenborn-Wolfersdorf wird saniert

Mit mehr als 4000 Quadratmetern Wasserfläche und einer etwa 10.000 Quadratmeter großen Liegewiese hat Trockenborn-Wolfersdorf das größte Waldbad Thüringens. Es zu erhalten, regelmäßig instand zu setzen, sukzessive zu modernisieren und zu betreiben, ist keine leichte Aufgabe. Unterstützung bekommt die Gemeinde dabei seit 2014 vom Förderverein „Freunde des Waldbads ‚Herzog Ernst‘“. Bürgermeister Dieter Hoog (CDU) ist sich sicher: „Ohne diese Hilfe wäre das Bad längst geschlossen“.

Bereits im Herbst 2019 sind die Vorarbeiten für das Aufbringen einer Photovoltaikanlage auf das Sanitärhaus erledigt worden. Foto: Veiko Hanf

Auch derzeit wird an der Modernisierung des Waldbades gearbeitet. „Durch die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Leader-Programm und durch Eigenmittel aus dem Gemeindehaushalt können bis Mitte Mai das Sanitärhaus saniert und die Pumpentechnik verbessert werden“, sagt Veiko Hanf. Er ist Gründungsmitglied im Förderverein und im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Vom Sanitärhaus bleibe quasi nur die Hülle stehen. „Alles andere wie Fenster, Türen, Dach, Duschbereich, Trennwände, Wasserhähne und die Außenfassade wird neu gemacht.“

Was die Pumpentechnik angeht, werde die Elektronik neu eingestellt, damit die Pumpen künftig sparsamer laufen. „Mittels einer Photovoltaikanlage und dem Einbau von Frequenzumwandlern werden die Energiekosten entscheidend reduziert“, prophezeit Hanf.

Kinderbecken soll neues Edelstahlgeländer bekommen

Seit Anfang März dieses Jahres liegt dem Verein auch die Zusage über die Bewilligung von Fördermitteln für den Ersatz der Halterohre am Kinderbecken vor. „Vorgesehen ist, dort ein neues Edelstahlgeländer zu installieren. Zudem haben wir weitere Fördermittel beantragt, um die Trennwand zwischen dem tiefen und dem Kinder-Becken zu erneuern. Derzeit besteht die Wand aus Holz. Die neue Trennwand wird aus Edelstahl mit Acrylplatten sein.“

Wie Veiko Hanf berichtet, haben die Gemeinde und der Förderverein auch schon die Vorhaben und Pläne für die kommenden Jahre abgestimmt. Perspektivisch soll im Waldbad unter anderem eine Hütte für die Rettungsschwimmer ausgebaut werden. „Dort wollen wir dann auch die Terrasse erneuern und vergrößern, um an dieser Stelle kleine kulturelle Veranstaltungen stattfinden lassen zu können.“ Zudem soll der Eingangsbereich zum Bad erneuert werden – „vielleicht mit einer Drehtür, die mittels Chipkarte oder Bargeld den Einlass ins Bad ermöglicht“. Eine neue Outdoor-Tischtennisplatte soll ebenfalls angeschafft werden.

Trägerschaft des Bades durch die Gemeinde wird derzeit geprüft

Das Badfest soll am 5. Juli 2020 stattfinden, bereits am 3. Juli spielt die Blechblasband „Tuba Libre“ auf. Foto: Ute Flamich

Weiterhin prüfe der Vereinsvorstand derzeit, ob Fördermitgliedschaften auch auf Firmen oder Gemeinden ausgeweitet werden können. „Diesbezüglich müssen wir uns rechtlich gut informieren. Ich denke, das wird das ganze Jahr in Anspruch nehmen“, sagt Veiko Hanf. Geprüft wird auch, ob das Waldbad weiterhin in der Trägerschaft der Gemeinde bleiben soll, oder ob es bessere Lösungen gibt. „Zum Beispiel einen Zweckverband.“

Der Förderverein hat derzeit 83 Mitglieder. Auf der Mitgliederversammlung am 27. Februar 2020 schätzte der Vorstand ein, dass sich der Verein in einer soliden finanziellen Lage befindet. „Im Ergebnis der Arbeit für 2019 konnte fast eine Deckung der Kosten durch die Einnahmen erreicht werden. In Eisenberg oder Stadtroda mussten die Bäder mit etwa 50 Prozent bezuschusst werden“, sagt Hanf.

Badesaison soll im Waldbad voraussichtlich Anfang Juni starten

Voraussichtlich Ende März oder Anfang April wird für den obligatorischen Frühjahrsputz mit Beckenreinigung und Farbanstrich das Wasser im Waldbad abgelassen. Nach derzeitigem Stand ist die Öffnung des Bades dann für Anfang Juni geplant. Das Badfest soll am 5. Juli stattfinden, bereits am 3. Juli spielt die Blechblasband „Tuba Libre“ vor Ort auf. „Es bleibt nun nur noch zu hoffen, dass die Coronavirus-Pandemie die künftige Badesaison nicht negativ beeinflusst“, sagt Veiko Hanf.