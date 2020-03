Satzung und Beschluss gekippt: Stadtrodas Stadtrat mistet aus

Ausgemistet und Ordnung geschafft hat im wahrsten Sinne des Wortes der Stadtrat von Stadtroda auf seiner Sitzung am 10. März im Feuerwehrgerätehaus. Ausnahmslos unisono stimmten die 15 anwesenden Räte über die Aufhebung von drei Satzungen, eines Beschlusses sowie eines Bauleitplanverfahrens ab.

Weil Stadtroda seit dem Jahr 2004 keine kommunalen Kindertageseinrichtungen mehr betreibt, ist die „Satzung über die steuerbegünstigten Zwecke der kommunalen Kindereinrichtung ‚Haus Sonnenschein‘ vom 22. Dezember 2003“ aufgehoben worden.

Da der Rechtsstand mittlerweile veraltet ist, hat der Stadtrat auch die „Satzung über die Benennung von Straßen und Plätzen sowie über das Anbringen der Namensschilder und über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Hausnummern vom 1. Januar 1994“ aufgehoben. Wie die Stadtverwaltung informiert, erfolgt die Vergabe von Hausnummern im Freistaat auf der Grundlage des Ordnungsbehördengesetzes. Das betrifft auch die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen. Einer Satzung zur Regelung dieser Angelegenheiten bedarf es nicht, informiert die Stadt.

Gernewitzer Vereine organisieren das Strohfest mit

Weil Stadtroda nicht mehr Veranstalterin des Gernewitzer Strohfestes ist – vielmehr sind es nun die Gernewitzer Vereine, Bürger und das ansässige Agrarunternehmen – ist auch die „Satzung über die steuerbegünstigten Zwecke des Strohfestes vom 22. Dezember 2003“ aufgehoben worden.

Die Fläche des Marktquartiers in der Altstadt von Stadtroda ist am 11. April 2018 an das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda, verkauft worden. Weil im DRK-Bauvorhaben kein Parkhaus vorgesehen ist, hat der Stadtrat den „Beschluss vom 10. Oktober 2011 über die Beauftragung der Planung des Parkhauses Marktquartier“ aufgehoben. Das DRK plant auf dem Areal den Bau eines Wohn- und Pflegquartiers.

Der „Energieautarke Wohnpark“ in Stadtroda sollte ein bundesweites Vorzeigeprojekt werden. Eine millionenschwere Förderung jedenfalls hatte der Bund zugesichert, doch das endgültige Aus des Vorhabens in Stadtroda steht mittlerweile seit einiger Zeit fest. Grund: „Die Interessenlage des Vorhabenträgers hat sich geändert.“ Deshalb hat der Stadtrodaer Stadtrat auf seiner Sitzung am 10. März auch einstimmig über die „Aufhebung des Bauleitplanverfahrens des Bebauungsplanes ‚Energieautarker Wohnpark Stadtroda‘ abgestimmt.