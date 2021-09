Sauna in Nerkewitz abgebrannt

Nerkewitz Kripo ermittelt nun.

Am Dienstagabend geriet laut Polizei eine Sauna in einem Gartengrundstück in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Jena übernommen.

