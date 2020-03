Schicksalsschlag auf der Täler-Straußenfarm Hellborn

„Meine Frau war gutmütig, fürsorglich und sehr tierlieb. Sie hat an alle anderen gedacht und sich selbst dabei vergessen“, sagt Steffen Müller.

Für den Betreiber der Täler-Straußenfarm in Hellborn ist seit dem 27. Oktober 2019 nichts mehr wie es war. An dem Sonntag, ganz plötzlich, starb seine Frau Petra Ismaili mit 58 Jahren vermutlich an den Folgen eines Herzinfarktes. Im November hätte sie ihren 59. Geburtstag gefeiert. „Ich kann es nicht begreifen. Am Abend vorher war noch alles in Ordnung ...“

Von großer Anteilnahme am Tod seiner Frau überwältigt

In Hellborn ist Petra Ismaili am 9. November beerdigt worden. Die große Anteilnahme der Leute sei für ihn überwältigend gewesen, sagt Steffen Müller. „Trauergäste haben vor der Kirche gestanden, weil es drinnen keinen Platz mehr gab. Ich habe mehrere hundert Beileidskarten erhalten und bin allen sehr dankbar, die an uns gedacht haben.“

Aus erster Ehe – ihr damaliger Mann ist an Krebs gestorben – hinterlässt Petra Ismaili zwei Kinder. Mit Steffen Müller verbrachte die lebenslustige Frau zwölf gemeinsame Jahre. „Meine Frau ist auch Oma geworden und hat eine Enkelin, die dieses Jahr drei wird. Für sie hat sie noch einen Sandkasten mit Rutsche in unserem Garten installiert. Sie war ganz vernarrt in die Kleine.“

Mit Unterstützung von Familie und Freunden kämpft sich Straußenfarmer durch

Petra Ismaili hat sich mit Herzblut um die Aufzucht der Straußen-Küken auf der Farm in Hellborn gekümmert. Foto: Ute Flamich

Seinen großen Verlust und die Trauer hat Steffen Müller noch nicht bewältigt. „Ich fühle mich leer und sinnlos. Die ersten 14 Tage nach ihrem Tod habe ich nichts machen können. Gar nichts.“ Trotzdem – und mit Unterstützung seiner Familie und Freunde – kämpft er sich durch. „Was bleibt mir anderes übrig? Es muss ja weitergehen!“ Deshalb komme es für ihn, entgegen kursierender Gerüchte, auch überhaupt nicht in Frage, seine Straußenfarm aufzugeben. „Meine Frau und ich haben hier alles zusammen aufgebaut. Sie hätte niemals gewollt, dass ich das einfach so über Bord werfe.“

Dass es nicht einfach wird, das ist dem Straußenfarmer bewusst. Allein ist er derzeit für unter anderem zwölf Hektar Acker, 15 Hektar Grünland, etwa 250 Strauße verschiedener Altersgruppen, zwei Ponys, zwei Gänse, Katze und Hund sowie Haus, Hof, Hofladen und den Verkauf auf Märkten zuständig.

„Petra fehlt überall. Sie hat sich vor allem um die Küken-Aufzucht, den Hofladen und die Buchhaltung gekümmert. Sie hat die Hof-Führungen übernommen und hat den kleinen Reisegruppen, die immer zu uns kommen, die Farm gezeigt, ihnen Kaffee und Kuchen angeboten. Sie hat Kinder aus verschiedenen Schullandheimen bei uns begrüßt und ihnen von unserer Arbeit und den Tieren erzählt. Sie hat den Haushalt geschmissen. Ich kannte bei ihr kein ‚Nein‘.“

Suche nach Arbeitskraft für die Straußenfarm

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das traditionelle Vorosterfest. Dazu wird am 29. März in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf die Täler-Straußenfarm in Hellborn eingeladen. Foto: Ute Flamich

Weil er die Aufgaben, die für zwei schon mehr als genug waren, nicht allein bewältigen kann, ist Steffen Müller auf der Suche nach Unterstützung. „Es geht schon damit los, dass ich mich zum Beispiel mit der Nachzucht nie beschäftigt habe. Vor 16 Jahren habe ich das alles zwar mal theoretisch erlernt, aber in der Praxis hat sich immer meine Frau darum gekümmert.“

Auch wenn die Küken-Aufzucht in Hellborn erst nach Ostern beginnt, gibt es auf der Farm jederzeit genug zu tun. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das traditionelle Vorosterfest am 29. März. „Meine Frau hat die Veranstaltung ins Leben gerufen, deshalb will ich sie auf keinen Fall ausfallen lassen“, sagt der 53-Jährige.

Am 29. März steht das traditionelle Vorosterfest an

Wie all die Jahre zuvor können sich die Gäste also am letzten Sonntag im März auf der Täler-Straußenfarm in Hellborn umsehen. Einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag wird der Osterhase alle Besucher zum großen Eiersuchen einladen. Etwa 200 Eier sollen dafür versteckt werden.

Wer möchte, kann an einer der Führungen mit Wissenswertem über den Straußenvogel teilnehmen. Eine Glasbläserei aus Lauscha wird direkt vor Ort das traditionelle Handwerk vorführen. Sabine Nebe aus Jena-Wogau wird ebenfalls erwartet. Seit etwa drei Jahren bemalt sie Eier mit unterschiedlichen Motiven, die ihr dafür von der Täler-Straußenfarm zur Verfügung gestellt werden. Ihr Können wird sie live präsentieren.

Landmarkt, Kinderbelustigung, Live-Musik, Kulinarisches und mehr

Zum Vorosterfest sind traditionell auch wieder Führungen auf dem Straußenfarm-Gelände in Hellborn geplant. Dabei gibt es sicher vielerlei Wissenswertes über die Straußenvögel und die Farm zu erfahren. Foto: Ute Flamich

Zudem ist ein kleiner Landmarkt mit Händlern und Produkten aus der Region organisiert. Schafskäse, Honig, Korbwaren, Seife, Pantoffeln und Keramisches werden unter anderem angeboten. Tierische Gesellschaft bekommen die Strauße in Hellborn von zwei Alpakas aus Stadtroda. Christine Langner ist mit ihren flauschigen Vierbeinern vor Ort.

An die Kinder ist natürlich ebenfalls gedacht. Sie können sich zum Beispiel schminken lassen oder basteln.

An kulinarischen Genüssen vom Strauß wird es auch dieses Jahr nicht fehlen. Flammkuchen aus dem Holzbackofen und Thüringer Kuchen werden zudem offeriert. Musikalisch wird der Tag von der Gruppe „Voice’n‘ Fun“ aus Erfurt begleitet.

Helfer tragen in diesem Jahr schwarze T-Shirts

Auch an diesem Tag wird die Lücke nicht zu schließen sein, die Petra Ismaili hinterlässt. Alle Helfer, die Steffen Müller bei der Durchführung des Festes unterstützen, werden in diesem Jahr nicht wie üblich an ihren roten T-Shirts zu erkennen sein. Sie alle tragen ein schwarzes Shirt.

29. März, 10 bis 18 Uhr: Vorosterfest auf der Täler-Straußenfarm in Hellborn