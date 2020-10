Schilderungen aus eigenen Erleben sollen Augen öffnen

Ben Salomo hatte gestern im Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasium offenbar den Nerv der Zuhörer getroffen. Davon zeugten die Beifallsbekundungen am Ende seines fast 90-minütigen Vortrages, der als Zugabe mit einem Rapp-Song endete. Zu zwei Vortragsreihen vor Schülern der neunten und zehnten Klassen sowie der Gymnasialstufe war der 42-Jährige gestern im Zusammenwirken mit der Friedrich-Naumann-Stiftung zu Gast an der Bildungseinrichtung.

Ben Salomo wurde 1977 in Israel geboren, wuchs aber ab dem vierten Lebensjahr im damaligen Westberlin auf. Der 42-Jährige schilderte den Schülern seine Erlebnisse, die er als jüdisches Kind und Jugendlicher in der Gesellschaft erlebt hat und spannte den Bogen bis in seine Erwachsenenzeit. Dabei konzentrierte Ben Salomo die Aufmerksamkeit der Gymnasialschüler auf vorherrschenden Fremdenhass und vor allem den Antisemitismus in der Gesellschaft.

Erfolgreich als You Tuber unterwegs

Er wolle mit seinen Vorträgen, die dank des Engagements der Friedrich-Naumann-Stiftung durch die Reihe „Clap for Crap“ möglich sind, auf die Problematik aufmerksam machen. „Ich will die jungen Menschen für das Thema, das heute überall in der Gesellschaft zu finden ist, sensibilisieren. Sie sollen sich als junge Menschen stark machen, öffentlich dagegen ihre Stimme erheben und sich auch in den sozialen Medien wehren. Letztendlich geht es dabei auch um unsere Demokratie. Deshalb erzähle ich aus meinem Leben, aus dem meiner Familie, die Antisemitismus erlebt haben und noch immer erleben“, sagt Ben Salomo. Er tritt seit 2019 gemeinsam mit der FDP-nahen Naumann-Stiftung zu Vortragsreihen öffentlich auf. Zuvor hatte sich Ben Salomo einen Namen als Rapper, Veranstalter, Moderator und You Tuber gemacht. Ins Leben gerufen hatte er 2010 auf YouTube „Rapp am Mittwoch“, eine Show für Rapper, die sich zu einem Erfolgsmodell für Rapp-Talente entwickelte. 1200 Jung-Rapper waren zu Gast und auf 420.000 Abonnenten konnte er bis 2018 schauen.

Doch dann habe er freiwillig das Erfolgsprojekt beendet. Der Grund: Grassierender Fremden- und Judenhass in der Szene bis hin zur Diskriminierung. Dabei sei es noch nicht einmal vordergründig um seine Person gegangen. „Als Jude habe ich eher als Ausnahme vom vorherrschenden Klischee gegolten, welches Juden als reich, medienbeherrschend bis hin zur Einflussnahme auf die Wirtschafts- und Weltpolitik darstellt. Dass Juden in der Geschichte Brunnenvergifter gewesen sein sollen und heute in Deutschland keine Steuern zahlende Mitbürger sind, gesellen sich als absurde Meinungsbilder dazu.

Ich galt vielmehr als Jude, der diesbezüglich Pech hatte, nicht reich und begütert zu sein. Doch diese sich haltenden Gerüchte sind diskriminierend. Und ich konnte und wollte diese so nicht mehr ertragen, stattdessen vielmehr aktiv aufklären“, beschreibt Ben Salomo sein Ende als erfolgreicher You Tuber.

Woher kommt der Hass?

Die Frage, die er sich stellt: Woher kommt der Hass, der unter anderem Juden im Alltagsleben begegnet? Eine Frage, die vielschichtig erscheint. Für Ben Salomo trägt die Politik einen wesentlichen Teil der Verantwortung, die unter unter anderem eine nach seiner Ansicht ungenügende Aufarbeitung des Holocaust betrieben habe. Am liebsten solle das Thema beendet sein. Dabei gehe es nicht um eine fortwährende Schuldzuweisung, sondern um die Diskussion darüber, damit fest haftende Meinungsbilder über Juden entkräftet werden. Lediglich reduziert auf den Staat Israel, nennt er einen Teil der Debatte. Dabei leben in Israel etwa 8,9 Millionen und weltweit etwa knapp 15 Millionen Juden. Genau um Letztere gehe es aber, meint er.

Ben Salomo gab Episoden aus seinem Leben beispielgebend preis. Als kleiner Junge habe er zum Beispiel in einem deutschen Kindergarten keine Vorurteile verspürt. Menschen werden nicht als Hasser geboren, so Salomo. Doch als sein bester Freund ihn als 11-Jährigen fragte, woher er denn komme und er erklärte, in Israel geboren zu sein, spürte er das erste Mal tiefgründig das Vorurteil gegenüber den Juden. Beendet sei damals eine zweijährige Freundschaft wie aus dem Nichts, so Ben Salomo.

Auf einer Party als Jugendlicher habe dann ein Feuerzeug eine Rolle gespielt. Jugendliche hatten ihn zu sich gerufen und ihm das Feuerzeug unter die Nase gehalten, aus dem sie Gas strömen ließen. „Freunde hatten das damals mitbekommen, aber keiner hatte was unternommen“, erinnert er sich.

Shitstorm entfachen

Doch Schweigen ist der falsche Weg. Er möchte erreichen, dass sich junge Leute dem offen entgegenstellen, im Netz einen Shitstorm entfachen, um was zu verändern, sagt er. Taten wie in Halle im letzten Jahr oder jüngst in Hamburg seien sichtbare Beweise für Antisemitismus in seiner aggressivsten Form. Handeln sei angesagt, fordert er die Jugendlichen auf.

Das Buch von Ben Salomo führt den Titel „Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens“ und ist 2019 im Europa Verlag erschienen.

Auszeichnungen

Für sein Wirken gegen Rassismus und Antisemitismus erhielt er 2018 das Robert-Goldmann-Stipendium der Stadt Reinheim

2020 Verleihung des erstmals vergebenen Internationalen Pforzheimer Friedenspreis