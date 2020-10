Der für Montag angekündigte deutschlandweite Lockdown legt auch im Saale-Holzland-Kreis weite Bereiche des öffentlichen Lebens ein zweites Mal in der Corona-Pandemie lahm. Zum Teil verbunden mit erheblichen Einschnitten für Einrichtungen, Unternehmen und Vereine.

Der Schulunterricht soll am Montag nach den Herbstferien „ganz normal“ starten im grünen Bereich nach dem geltenden Ampel-Prinzip, solange es keine Corona-Fälle an der Schule gibt. Entsprechende Schreiben – auch zum Lüftungsregime – seien aktuell aus dem Thüringer Bildungsministerium an die Schulen gegangen, sagt Schulleiterin Katrin Beckmann von der Grundschule Herzog Christian in Eisenberg.

Offen ist noch, ob das Schulschwimmen für die Schüler aus dem gesamten Landkreis wird stattfinden können. Am Montag wird es auf jeden Fall ausfallen müssen. Denn: „Die Schwimmhallen müssen geschlossen werden, auch unsere in Eisenberg“, sagt auf Nachfrage Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Betroffen davon sei auf jeden Fall der Vereinssport und der Freizeitsport. Für ein eventuelles Aufrechterhalten des Schulschwimmens im Lockdown warten alle Beteiligten noch auf ein Signal vom Freistaat Thüringen.

Für den Inhaber des Friedrichs­hofs in Bad Klosterlausnitz, Thomas Kowalski, sind die jetzt beschlossenen Verordnungen bezüglich der Schließung von Gaststätten nicht gerechtfertigt. „Wir haben streng auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet. Zudem sind die Plätze im Gastraum begrenzt gewesen. Bis auf einen Familientisch haben wir nur Zweier- und Vierertische für unsere Gäste angeboten“, sagt der Gaststättenbetreiber.

„Gaststätten sind keine Hotspots“, beklagt der Wirt vom Friedrichshof

Ausreichend Desinfektionsmittel stand bereit, und von Gästen seien Kontaktdaten erfasst worden. Zahlreiche Familien- sowie Hochzeitsfeiern seien seit der Lockerung im Haus durchgeführt worden. „Weil wir stets die strikten Auflagen eingehalten haben, ist uns auch kein Corona-Fall bekannt geworden. Gaststätten sind keine Hotspots“, ergänzt er. Mit Schließung am 2. November werden die Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit gehen. Dennoch wolle er für seine Gäste da sein. „Wir werden von Dienstag bis Freitag Essen to go anbieten und am Wochenende ein sogenanntes Sonntagsmahl“, so Thomas Kowalski. Vorgesehene Veranstaltungen seien erstmals auf Eis gelegt. Wie es im Dezember weitergeht, sei derzeit unklar. Zumindest hofft Thomas Kowalski vielleicht noch eine Außengastronomie anbieten zu können. Heizpilze seien dafür bestellt. Aber auch hier bestehe derzeit keine Klarheit, so der Inhaber.

Von der Schließung ab 2. November betroffen ist auch das Holzland-Kino in Bad Klosterlausnitz. Erst Mitte Oktober hat das Kino nach siebenmonatiger Schließzeit wieder öffnen dürfen. „Wir belegen aufgrund der Auflagen nur 25 Prozent unserer Sitzplätze. Wir haben viel in die Hygieneregeln investiert und halten uns streng an die Vorgaben. Ohnehin ist die Zahl der Besucher zurückgegangen. Ich hätte mir in Bezug auf unser Kino eine andere Entscheidung gewünscht“, lässt Christian Gronde Unverständnis erkennen. Jetzt hoffe der Theaterleiter, dass die Schließung nicht wieder über Monate anhalte.

„Bin schon an der Schmerzgrenze“, sagt Hotelbesitzerin Beate Schorsch

„Ich bin bereits an der Schmerzgrenze“, sagt auch Beate Schorsch, Betreiberin von zwei Hotels in Eisenberg. Buchungen von Touristen für die Zeit des bevorstehenden Lockdowns müssen storniert werden, die fünf Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit geschickt werden. Von beiden Hotels soll vorübergehend nur eins offen bleiben für Übernachtungen von Geschäftsleuten. „Wenn keiner kommt, lohnt es sich nicht, es auch offen zu halten“, sagt die Betreiberin. Unklar sei noch, ob übernachtenden Geschäftsreisenden ein Frühstück gereicht werden darf. „Wir haben bereits im Frühjahr so viele Hygienevorkehrungen getroffen. Es kann nicht sein, dass wir den Schwarzen Peter zugeschoben bekommen.“ Eine Entschädigung von 9000 Euro für Einnahmeausfälle habe es gegeben. Aber die würden die Investitionen in Hygienevorkehrungen von 10.000 Euro je Hotel nicht aufwiegen.

Inwieweit der Tiergarten Eisenberg vom Lockdown betroffen sein wird, ist noch offen. Freizeitparks sind bei den zu schließenden Einrichtungen aufgezählt, ob damit auch zoologische Gärten gemeint sind, müssten die Durchführungsbestimmungen des Landes sagen, die noch erwartet werden, sagt Stadtmanager Max Nottrodt.

Die Sportstätte Werner Seelenbinder in Hermsdorf wird hingegen ab dem 31. Oktober vorläufig für den Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie den Schul- und Freizeitsport gesperrt. Das hat Bürgermeister Benny Hofmann mitgeteilt.