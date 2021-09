Schöne Else steht auf dem Gelände der Roda-Werkstatt

Stadtroda. Ein Fest in Stadtroda, um die Gemeinschaft zu pflegen und um Partner sowie Kostenträger einzuladen.

Das traditionelle Herbstfest in der Roda-Werkstatt Stadtroda fand in diesem Jahr ohne Erntedankfest und ohne den dazugehörigen Gottesdienst statt. „Der evangelische Pfarrer ist krank und der katholische hatte keine Zeit“, sagte Martina Kramer. Sie ist als Jobcoach in der Roda-Werkstatt tätig. „Dadurch sind in diesem Jahr auch keine Erntedankgaben gesammelt und zu sozialen Zwecken gespendet worden.“ Der Tag der offenen Tür, zu dem aller zwei Jahre gleichzeitig mit dem Herbstfest eingeladen wird, musste aufgrund der Corona-Situation ebenfalls abgesagt werden.

Auch wenn dicke Wolken am Himmel vorüberzogen, kam im Außengelände rund um die Werkstatt wohl keine schlechte Stimmung und Langeweile auf. Wer wollte, konnte Tischtennis spielen oder für einen Obolus das Glücksrad drehen und dabei kleine Preise gewinnen. „Die Einnahmen am Glücksrad werden gesammelt und werden, wenn eine bestimmte Summe zusammengekommen ist, für einen guten Zweck gespendet“, sagte Martina Kramer.

Upcycling mit alten Bilderrahmen

Kreativ werden konnte, wer wollte, beim Anmalen von Holzblumen und Steinen oder beim neuen Gestalten von alten Bilderrahmen. Wie mit einer Handsense Gras gemäht wird, das zeigte Jens Grafe, Beschäftigter in der Roda-Werkstatt. Denny Herrmann, Gruppenleiter in der Landschaftspflege, pflanzte am Nachmittag eine „schöne Else“ auf dem Werkstattgelände. Die Elsbeere, eine seltene Laubbaumart, ist das größte aller einheimischen Rosengewächse. „Der Baum ist sehr widerstandsfähig und kann in allen Bodenarten stehen, so eben auch in trockenen Böden“, sagte Denny Herrmann.

Für das leibliche Wohl war zum Fest bestens gesorgt. Mittag gab es Kartoffelsalat mit Fleischkäse, den Obstkuchen zum Kaffeetrinken lieferten Mitarbeiter des Denkmalhofes in Gernewitz ganz frisch aus dem Lehmbackofen. Ein Eiswagen war auch vor Ort.

Das Herbstfest werde in der Roda-Werkstatt gefeiert, um die Gemeinschaft zu pflegen und einige Partner sowie Kostenträger der Einrichtung einzuladen, sagte Martina Kramer. Die Werkstatt ist eine Arbeitsstätte für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Sie gliedert sich in die Strukturen der Rehabilitationszentrum Stadtroda gGmbH ein.

