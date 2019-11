Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schöngleinaer Rappelkiste-Kinder ziehen ein

Es herrscht großer Trubel am gestrigen Vormittag im Gebäude des Schöngleinaer Rappelkiste-Kindergartens Haus II. Doch nicht die Steppkes sorgen dafür, sondern Haustechniker, Gemeindemitarbeiter und Erzieherinnen. Schon seit letzter Woche Donnerstag seien Haustechniker im komplett sanierten Gebäude tätig, um Technik aufzustellen und anzuschließen. Möbel werden angeliefert, Spielzeug, aber auch die von den Erzieherinnen gepackten unzähligen Kisten werden aus dem Übergangsdomizil – dem Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) – ins neue Haus transportiert. „Wir werden gemeinsam alles so weit vorbereiten, damit unsere Kinder am Dienstag das Haus wieder in Besitz nehmen können“, sagt Sigrun Hendel. Sie leitet den Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt, der im Ort sowie in Schlöben über ein Einrichtung verfügt.

Zunächst werde man 27 Mädchen und Jungen in Schöngleina betreuen. Die Zahl werde aber im Laufe des Jahres auf 33 Kinder steigen, so Sigrun Hendel. Insgesamt seien es derzeit 83 Rappelkiste-Kinder in Schlöben und Schöngleina.

Komplett saniertes Haus

Im Frühjahr hatten die aufwendigen Sanierungsarbeiten in Schöngleina begonnen. In dem 1965 errichteten Gebäude wurde unter anderem die Elektrik, die Heizung sowie der Sanitärbereich komplett erneuert. Fliesen wurden verlegt und Malerarbeiten ausgeführt. Umgesetzt wurden Anforderungen für den Brandschutz, inklusive zweiter Rettungsweg. In dem Zuge sei ebenso eine Rampe als barrierefreier Zugang zum Objekt errichtet worden.

Durch den Umbau können künftig statt 30 Kinder bis zu 34 Mädchen und Jungen betreut werden. Das sei durch eine optimierte Raumkonzeption möglich geworden, informiert Sigrun Hendel.

Für Bürgermeister Holger Mix war es gestern aus gutem Grund ein erfreulicher Tag. Das Haus biete Platz, ist hell und freundlich und er denke, dass sich die Kinder hier sehr wohl fühlen werden, sagte er. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Gesamtvorhaben auf 370.000 Euro. Weil davon knapp 90.000 Euro an Fördergeldern fließen, bleibt für die Gemeinde eine Summe von etwa 280.000 Euro.