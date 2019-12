Schon wieder in Keller in Hermsdorf eingebrochen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon wieder in Keller in Hermsdorf eingebrochen

In der vergangenen Woche wurden vermehrt Kellereinbrüche im Bereich Hermsdorf bei der Polizei angezeigt. In der Gegend um die Werner-Seelenbinder-Sporthalle gelangten laut Polizei unbekannte Täter in die Wohnhäuser und brachen in Kellerverschläge ein.

Am Donnerstag wurde erneut ein Einbruch in eine Kellerparzelle bekannt: Hier wurde ein Mountainbike im Wert von 4500 Euro entwendet. Ob zwischen den einzelnen Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, muss nun durch weitere Ermittlungen herausgearbeitet werden.