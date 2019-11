Sicherheit für Senioren Schüler in Stadtroda spielen den Enkeltrick für Senioren

Schüler in Stadtroda spielen den Enkeltrick für Senioren

„Sicherheit im Senioren-Alltag“ ist das Motto einer Schulung, zu welcher der Seniorenbeirat Stadtroda am 19. November in die Seniorenbegegnungsstätte der Stadt einlädt. „An diesem Tag geht es uns aber nicht nur um die Sicherheit unserer Senioren, sondern auch um das Projekt ‚Jung hilft alt‘“, sagt Wolfgang Main, der Vorsitzende des Seniorenbeirates Stadtroda.

Passend zu den Themen wird die Theatergruppe des Stadtrodaer Gymnasiums einmal nachspielen, wie Betrüger beim sogenannten Enkeltrick und beim Polizistentrick vorgehen. „Beim Enkeltrick geben sich Fremde am Telefon als Enkelkind aus. Sie behaupten, in einer Notsituation zu stecken und betteln deshalb um Geld. Zum Abholen kommt dann meist ein ‚Kumpel‘ vorbei, weil dem angeblichen Enkel etwas dazwischengekommen sei“, erklärt Main. Auch beim Polizistentrick gehe es darum, ans Geld der Leute zu kommen. Dabei geben sich Täter als Polizisten in zum Beispiel ziviler und sogar geheimer Mission aus. Sie spielen mit den Ängsten der Leute und geben vor, Geld und Wertgegenstände sicherstellen zu müssen. Zum Beispiel, weil ein Einbrecher festgenommen wurde, der Teil einer Bande ist. Und angeblich wurde bei diesem Einbrecher eine Liste mit Namen und Adressen gefunden, auf der auch das Opfer drauf steht.

Die Veranstaltung wird geleitet von Wolfgang Main und Diethard Lumpe. Beide sind ehrenamtlich tätige Sicherheitsberater.

Stadtroda, 19. November, 14 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte im Schützenhaus Stadtroda