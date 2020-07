Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schuhdieb wird gestellt – Schwerer Unfall bei Milda – Geldbörse gestohlen

Trotz neuer Schuhe gelang es einem 44-jährigen Dieb am Mittwoch nicht, die Flucht zu ergreifen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Dieb in einem Einkaufsmarkt in der Ölwiesenstraße in Kahla Schuhe entwenden. Dazu zog er sich ein Paar neue Turnschuhe an und wollte den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

Jedoch fiel der Schwindel auf und die Mitarbeiter konnten den dreisten Dieb festhalten. Zudem mussten sie feststellen, dass der Mann kein Geld dabei hatte. Die Mitarbeiter riefen die Polizei.

Schwerer Unfall bei Milda

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag im Saale-Holzland-Kreis. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Transporter auf der Landstraße zwischen Schorba und Milda. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam neben der Straße zum Stehen.

Der 59-Jährige sei durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen worden, teilt die Polizei mit. Er kam schwer verletzt in ein Klinikum.

An dem Transporter entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Transporter überschlägt sich im Saale-Holzland-Kreis Transporter überschlägt sich im Saale-Holzland-Kreis Schwer verletzt wurde der 60-jährige Transporterfahrer, der am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und sich überschlug. Foto: Stefan Eberhardt

Transporter überschlägt sich im Saale-Holzland-Kreis Der Mann war zwischen Milda und Schorba auf der Landstraße 2309 unterwegs, als er bei Regen mit dem Transporter im Kurvenbereich auf Grund unangepasster Geschwindigkeit ins Rutschen kam und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Foto: Stefan Eberhardt

Transporter überschlägt sich im Saale-Holzland-Kreis Die Feuerwehren Groß- und Kleinlohma, Lotschen-Keßlar und Blankenhain rückten an, um den Rettungsdienst bei der Rettung des Verletzten zu unterstützen und den Brandschutz herzustellen. Zudem säuberten sie die Fahrbahn, die durch die Rettungsmaßnahmen stark verschmutzt war. Foto: Stefan Eberhardt

Transporter überschlägt sich im Saale-Holzland-Kreis Die Strecke war im Bereich des Gewerbegebietes „Am Amselberg“ für die Rettungsmaßnahmen und die Bergung für rund 90 Minuten voll gesperrt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: Stefan Eberhardt

Dieb nutzt Gutgläubigkeit einer alten Frau aus

Ein junger Mann hat am Mittwoch die Geldbörse einer älteren Frau aus Kahla gestohlen. Der Mann hatte an der Tür der 82-Jährigen geklingelt und sie gebeten, ihre Toilette zu benutzen.

Wie die Polizei mitteilt, gewährte sie dem jungen Mann den Zutritt zur Wohnung, blieb aber wachsam. Erst als der Unbekannte nach einem Glas Wasser fragte, war er kurzzeitig unbeobachtet.

Diese Zeit nutzte der Täter aus, um die Geldbörse der älteren Dame von der Kommode zu nehmen und mit dieser zu verschwinden. Am Abend fand die Frau ihr Portemonnaie im Briefkasten wieder, jedoch hatte der dreiste Dieb das Geld herausgenommen.

