Am Sonntag gibt Fotojournalist Roland Kock Besucher in seiner Multivisionsshow über Schweden einen Einblick über bezaubernde Landschaften des Landes.

Schwedens malerische Landschaft auf Großleinwand

Ein Leinwanderlebnis der besonderen Art verspricht der Fotojournalist Roland Kock mit seiner Multivisionsshow über Schweden mit seinen malerischen Landschaften, die er in beeindruckenden Fotos festgehalten hat. Am Sonntag, 12. Januar, stellt Kock seine Impressionen in Hermsdorf vor.

Die Besucher erleben eine Reise mit spektakulären Bildern und Filmmusik. Der Abenteurer war drei Monate und 6000 Kilometer mit dem Auto und zu Fuß unterwegs. Dabei fing er die einzigartigen Naturwunder Schwedens mit der Kamera ein. Spätestens seit den erfolgreichen Inga Lindström-Verfilmungen steht das Land der Mitternachtssonne als Begriff für eine Traumkulisse. In der neuen Multivisionsshow gibt Roland Kock zugleich Reisetipps. Wer durch Schweden reist, lernt eine der faszinierendsten Landschaften Europas kennen. Die Vielfalt des Landes ist beeindruckend. Sowohl in geografischer als auch kultureller Hinsicht kann man spannende und unvergleichliche Entdeckungen machen. Das idyllische Schweden besteht aus unberührten Fjorden, einsamen Inselparadiesen, heimeligen Holzhäusern und prächtigen Landsitzen. Doch Schweden macht noch so viel mehr aus. Der Fotojournalist Roland Kock hat in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Tourismusinstitut an einem besonderen Projekt gearbeitet. Ziel war es, ein umfassendes fotografisches Portrait Schwedens zu erarbeiten. Seine Reise begann im Süden und führte ihn hoch bis in die schneebedeckten Berge Lapplands. Die entstandenen Bilder laden dazu ein, eine Reise durch das Sehnsuchtsland Schweden im Sommer zu unternehmen. Es ist der Zauber des Sommers, der Schweden im besonderem Licht leuchten lässt. Als Fotojournalist reist Roland Kock seit 25 Jahren um die Welt. ​Die bildgewaltigen und unterhaltsamen Liveshows aus der Reihe „Wunder Erde“ haben bisher viele Tausend Besucher in Deutschland und Österreich gesehen. Eintrittskarten sind in der Bürgerinformation Hermsdorf sowie an der Tageskasse erhältlich, können aber auch unter der kostenfreien Telefonnummer (0800-2224242) reserviert werden. Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr im Hermsdorfer Stadthaus