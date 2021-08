Senioren wandern zum Stadtrodaer Waldkindergarten

Stadtroda. „Zur Tour mitzubringen sind gutes Schuhwerk und gute Laune. Und eventuell eine nette Nachbarin oder einen netten Nachbar“, sagt Wolfgang Main.

Zu einer kleinen Wanderung zum neuen Stadtrodaer Waldkindergarten laden ein am Mittwoch, 25. August, die Mitglieder des Stadtrodaer Seniorenbeirates gemeinsam mit Mitarbeitern des Mehrgenerationenhauses Stadtroda des Vereins Bildungswerk Blitz. Der Waldkindergarten befindet sich in Trägerschaft des Blitz e.V. und ist am östlichen Rand der Stadt gelegen.

Treffpunkt ist 10 Uhr an der Seniorenbegegnungsstätte in der August-Bebel-Straße 1. Von da aus geht es auf eine leichte, etwa 15- bis 20-minütige, Tour mit Rast am Waldkindergarten und danach wieder zurück zur Seniorenbegegnungsstätte. Dort ist gegen 11.30 Uhr die Einkehr geplant. Das Team der Einrichtung wird für die Verpflegung der Wanderer mit Speis und Trank sorgen. „Zur Tour mitzubringen sind gutes Schuhwerk und gute Laune. Und eventuell eine nette Nachbarin oder einen netten Nachbar“, sagt Wolfgang Main, der Vorsitzende des Seniorenbeirates.

Wer in der Stadtrodaer Altstadt wohnt und mitlaufen möchte, kann den Bürgerbus nutzen, um zum Treffpunkt zu kommen. Der Bürgerbus fährt am 25. August 9.30 Uhr ab Rathaus, 9.35 Uhr ab Grüntal, 9.40 Uhr ab der Roda-Werkstatt und 9.45 ab dem Tissaer Weg. Ab 12.30 Uhr kann der Bürgerbus individuell für die Rückfahrt nach Hause genutzt werden. Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte vorab in der Tourist-Information Stadtroda an, jeweils Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr.

Wer an der Wanderung teilnehmen möchte wird gebeten, sich bis spätestens 23. August anzumelden bei entweder einem der Mitglieder des Seniorenbeirates, in der Tourist-Information (Tel. 036428 /441 39), im Mehrgenerationenhaus Stadtroda (Tel. 036428 /517 0) oder in der Seniorenbegegnungsstätte (Tel. 036428 /129 14).