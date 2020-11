Seniorenbeirat kümmert sich um Sitzgelegenheiten in Stadtroda

Stadtroda. Zwei Bänke sind im Rehabilitationszentrum Stadtroda angefertigt worden und werden am Roda-Markt und an der Beckerleede aufgestellt

Diethard Lumpe, Mitglied des Stadtrodaer Seniorenbeirates und ehrenamtlicher Bürgerbus-Fahrer, freute sich am Freitag, 6. November, als er zwei weitere Bänke im Rehabilitationszentrum Stadtroda in Empfang nehmen konnte. „Wir haben die Bänke Anfang September in der Roda-Werkstatt bestellt, um weitere Sitzgelegenheiten für unsere Bürgerbus-Mitfahrer zu haben. Finanziert werden sie durch Tourismus-Fördergelder des Freistaates Thüringen“, teilt Diethard Lumpe mit. Eine der beiden Sitzgelegenheiten wird am Roda-Markt aufgestellt. Dort wurde eine Bank leider beschädigt und wird jetzt ersetzt. Die zweite Bank werde am Bürgerbus-Haltepunkt Taschenweg/Ecke Beckerleede platziert, informiert der Bürgerbus-Fahrer.