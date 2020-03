Seniorenbeirat Stadtroda hat 2020 viel vor

Stadtrodas aktiver Seniorenbeirat, bestehend aus sieben Mitgliedern, will auch 2020 zahlreiche Vorhaben für die Senioren der Stadt und ihrer Ortsteile realisieren. Über einige davon informierte Seniorenbeiratsvorsitzender Wolfgang Main zur Stadtratssitzung am 10. März im Feuerwehrgerätehaus, über andere am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Senioren-Oase „Toskana“ ist im April 2019 auf dem Parkareal hinter dem Schützenhaus eröffnet worden. Wiederholt ist dort jedoch randaliert worden. Foto: Archivfoto: Andreas Schott

So ist am 4. April der Frühjahrsputz in Stadtroda geplant. „An diesem Tag wollen wir in Absprache mit dem Bauhof der Stadt die Sitzgelegenheiten unserer Toskana-Oase fest verankern, damit der Vandalismus dort endlich mal ein Ende hat“, sagt Main. Schon mehrfach ist an dem Treffpunkt für Senioren, der im April 2019 eröffnet wurde, randaliert worden. „Wir haben auch wiederholt Strafanzeige bei der Polizei gestellt.“

„Und in enger Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus des Bildungswerkes Blitz in Stadtroda wollen wir am 13. April mit Senioren zu Globus fahren, um gemeinsam das Einkaufen mit dem Handscanner zu üben“, sagt Wolfgang Main. Die Teilnehmerliste sei mittlerweile so lang, dass mindestens zwei Gruppen gebildet werden müssen.

Bis Ende Juni 2020 soll für die Senioren zum ersten Mal ein digitaler Stammtisch in Zusammenarbeit mit dem Verein „Landesfilmdienst Thüringen“ veranstaltet werden. „Man muss sich das so vorstellen“, sagt Main. „Wir sagen dem Landesfilmdienst zum Beispiel, dass wir Interesse am Thema ‚Wege aus der Einsamkeit für Senioren‘ haben. Der Verein sucht daraufhin einen passenden Referenten aus, wir vereinbaren einen Termin und dann können unsere Senioren an diesem Termin per Onlineschaltung mit dem jeweiligen Experten sprechen. Das Schöne für uns ist, dass das alles über den Landesfilmdienst organisiert wird. Und weil es sich um ein Pilotprojekt handelt, für welches der Verein Praxispartner wie uns braucht, müssen wir für diesen Dienst zunächst auch nichts bezahlen.“

Zum 5. Seniorentag wird dann am 20. Mai ab 9.30 Uhr in den Felsenkeller des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“.

Hitzeatlas soll noch vor dem Sommer erstellt werden

Auf Empfehlung des Landesseniorenrates Thüringen will der Seniorenbeirat der Stadt Stadtroda in Zusammenarbeit mit Stadtrodas Bürgermeister, dem Bauamt der Stadt und dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises Ende Mai einen sogenannten „Hitzeatlas“ herausbringen. „Der Atlas soll eine Hilfe für ältere Menschen sein, die heiße Jahreszeit besser zu bewältigen.“ In dem „Hitzeatlas“ sollen zum Beispiel die kühlsten Plätze und Orte in der Stadt dargestellt und über das richtige Kühlhalten der Wohnung informiert werden.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat im Oktober 2019 auf dem Amtsplatz in Stadtroda den ersten E-Bürgerbus Thüringens übergeben. Foto: Foto: Ute Flamich

„Aufgrund des Corona-Virus haben wir die geplante 3-Jahresfeier unseres Bürgerbusses im Mai abgesagt“, informiert Wolfgang Main. Stattdessen soll im Oktober das Jubiläum „1 Jahr Elektrobürgerbus“ begangen werden. Passend zum Thema werden sich Schüler der Stadtrodaer Regelschule „Auf der Schönen Aussicht“ in einer Facharbeit mit dem Thema Elektromobilität im Allgemeinen und Elektromobilität in Stadtroda im Besonderen befassen.

In Sachen Bürgerbus ließ Wolfgang Main wissen, dass es aus Laasdorf ganz offiziell die Anfrage gibt, ob Laasdorf nicht in die Route des Bürgerbusses einbezogen werden könne. „Unser Bürgermeister Klaus Hempel will jetzt mit dem Laasdorfer Bürgermeister über die Modalitäten sprechen. Von Seiten unserer acht ehrenamtlichen Fahrer jedenfalls gibt es keine Einwände, auch Laasdorf anzufahren.“

2020 könnte für Senioren ein Bewegungsplatz in Stadtroda entstehen. „Diesbezüglich warten wir noch auf einen Fördermittelbescheid vom Land. Je nachdem, wie viel Geld wir bekommen, könnten wir uns entweder eine Minigolfanlage im Goetheweg vorstellen. Oder, was wohl realistischer ist, ein Boccia-Platz in direkter Nähe des Schützenhauses und der Toskana-Oase“, sagt Main.

Projekte „Jung hilft Alt“ und „Alt trifft Jung“ werden fortgeführt

Weitere Vorhaben des Seniorenbeirates Stadtroda sind unter anderem eine Kreativausstellung und die Fortführung der Projekte „Jung hilft Alt“ und „Alt trifft Jung“ mit den Stadtrodaer Schulen. Auch als zertifizierte Sicherheitsbegleiter werden Wolfgang Main und Diethard Lumpe in diesem Jahr wieder im Einsatz sein.

Günter Ahnert, der die Ratssitzung am 10. März leitete, dankte Main im Anschluss an dessen Ausführungen. „Es ist ein Segen für die Stadt, dass Sie, der Seniorenbeirat und das Bürgerbus-Team sich hier so engagieren“, sagte er. „Wir lassen auch nicht locker, immer mal ein bisschen Geld beizusteuern, auch wenn es nicht einfach ist.“