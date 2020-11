Logo der Täglich-Brot-Insel in Stadtroda

Stadtroda. Von der Spende an die Täglich-Brot-Insel sollen Stadtrodaer Bedürftige profitieren

Der Seniorenbeirat Stadtroda informiert, dass man auch in diesem Jahr bereits zum dritten Mal eine Kleiderspende an Bedürftige übergeben habe. Zu Beginn der kalten Jahreszeit habe man warme Bekleidungsstücke, darunter unter anderem Mützen, Schals, Long-Shirts und Pullover an die „Täglich-Brot-Insel“ Stadtroda übergeben.

Damit wolle der Seniorenbeirat dem Tafel-Team danke sagen, weil davon auch ältere Bedürftige profitieren.