Stadtroda. Am Asklepios Fachklinikum Stadtroda könnte die erste Station ihrer Art in Thüringen entstehen.

Separate Suchtstation für Jugendliche im Gespräch

Beim Stichwort „Cannabis“, über dessen Legalisierung derzeit öffentlich diskutiert wird, denken nicht wenige an Lagerfeuerromantik und Flower Power. Kiffen gilt als harmlos und wird in vielen öffentlichen Parks großzügig geduldet. Über 40 Prozent der über 25-Jährigen haben es mindestens einmal probiert. „Auch manche Eltern stellen sich dem Konsum von Cannabis zu wenig entgegen und verkennen, dass dies eine hochkonzentrierte Einstiegsdroge ist“, sagt Michael Kroll, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Asklepios Fachklinikum Stadtroda. Cannabis, erklärt er, habe sich stark verändert und sei im Schnitt zehnmal so stark wie vor dreißig Jahren. Der Konsum könne gerade bei Jugendlichen schwere Psychosen auslösen. In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Patienten mit Abhängigkeit von Cannabis in Deutschland auf 19.000 pro Jahr verdoppelt.

Auch in Stadtroda werden regelmäßig jugendliche Suchtpatienten behandelt, viele von ihnen im Zusammenhang mit Cannabis, das oft auch Einstiegsdroge für den Konsum von Crystal Meth und anderen Drogen ist.

In anderen Ländern Standard

Um jugendliche Drogenabhängige noch besser behandeln zu können, möchten Kroll und seine Kollegen in Stadtroda eine eigene Suchtabteilung für Jugendliche etablieren. Es wäre die erste Spezialabteilung dieser Art in Thüringen, erklären Chefarzt Kroll und Oberarzt Martin Schumm, der die geschlossene Akutstation für Kinder und Jugendliche leitet. In anderen Bundesländern sei dies bereits Standard und wird von Professor Rainer Thomasius, einem ausgewiesenen Experten, und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP) als Behandlungssetting gefordert.

„Jugendliche mit Suchterkrankungen sollten in eigens dafür eingerichteten Stationen behandelt werden“, unterstreicht Kroll. Um sich auf die Behandlung einzulassen, benötigen die Jugendlichen ein besonders geschütztes Umfeld. „Diese Jugendlichen brauchen vor allem erst einmal Halt“, betont Dr. Kroll.

Auf einer separaten Suchtstation für Jugendliche, davon sind Kroll und Schumm überzeugt, könne auf die eigene Tagesstruktur und die für sie besonders wichtigen Gruppentherapien besonders spezifisch eingegangen werden. Angehörigenarbeit und Psychoedukation im Sinne einer systematischen Aufklärung über alle möglichen Drogen könnten individueller und zielgerichteter gestaltet werden.

Stadtroda als Standort geeignet

Stadtroda wäre sehr geeignet als Standort einer separaten Suchtstation für Jugendliche, allein schon wegen der Anknüpfungsmöglichkeiten an die bestehende Infrastruktur der geschlossenen Akutstation für Kinder und Jugendliche, wie den geschützten Außenbereich, ist Kroll sicher.

Suchterkrankungen, verdeutlicht der Kinder- und Jugendpsychiater, gingen in der Regel mit anderen psychischen Erkrankungen einher, beispielsweise mit selbstverletzendem Verhalten und Depression. Es ginge letztlich auch darum, beispielsweise Entwicklungsstörungen rechtzeitig aufzufangen.

Von einer eigenen Suchtstation profitieren würden Jugendliche aus dem gesamten Versorgungsgebiet, die von den legalen Substanzen, wie Tabak und Alkohol oder illegalen Drogen, wie Cannabis, Crystal Meth, Amphetaminen, Heroin, Kokain oder Ecstasy abhängig sind. Aber auch junge Patienten mit Computer- oder Onlinesucht würden hier behandelt.

Crystal Meth im Vormarsch

Während der Alkoholkonsum unter Jugendlichen, nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen Präventionsarbeit der vergangenen Jahre von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vorsichtig optimistisch als „historisch niedrig“ bezeichnet werden kann, gilt Crystal Meth als zunehmend gefährlich. „Crystal Meth ist, nicht zuletzt aufgrund der Nähe zu Tschechien, dabei, andere illegale Drogen zu verdrängen. Wer Crystal nimmt, gefährdet seine weitere Entwicklung drastisch“, warnt Kroll mit aller Härte.

Crystal-Meth kann vor allem die Hirnfunktion schwer und irreparabel schädigen. Am Anfang wirkt es leistungssteigernd, Dopamin wird ausgeschüttet und bewirkt Euphorie. Bei regelmäßigem Konsum führt es jedoch zu schweren körperlichen und kognitiven Ausfällen bis hin zum buchstäblichen Verfall. Das „Kokain des Ostens“ wird vor allem in Thüringen und Sachsen konsumiert.