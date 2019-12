Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Serie von Kellereinbrüchen in Hermsdorf

In Hermsdorf wurde am Mittwoch erneut in Kellerabteile eingebrochen. Dieses Mal traf es laut Polizei die Mieter in der Rudolf-Breitscheid-Straße 25. Insgesamt wurden vier Kellerboxen aufgebrochen, wobei der Täter die Ösen durchtrennte und sich somit Zugang verschaffte.

Ein Zeuge konnte gegen 16:30 Uhr einen Mann im Keller antreffen, der nicht zum Haus gehörte. Dieser verließ eilig das Wohnhaus und stieg in ein dunkles Fahrzeug, welches in der Nähe geparkt war. Der Zeuge konnte den Mann wie folgt beschreiben:

ca. 30-35 Jahre,

1,80-1,85 m groß,

Piercings im Gesicht,

Brillenträger

Bekleidet war er mit einer halblangen Hose, welche mit Flicken bestückt war.

Insgesamt entstand ein Schaden von 200 Euro. Ob aus dem Keller etwas entwendet wurde, konnte die Polizei noch nicht abschließend klären.

Am Mittwochabend gab es weitere drei Kellereinbrüche. In einem Wohnhaus in der Herrmann-Danz-Straßen waren drei Kellerboxen betroffen. Auch hier wurde das Vorhängeschloss geknackt. Die Täter nahmen Mixgetränke an sich und verließen im Anschluss das Wohnhaus wieder.

Wie der Täter in das Wohnhaus gelangte, ist bisher unbekannt, auch ob es einen Tatzusammenhang mit den Kellereinbrüchen in der Rudolf-Breitscheid-Straße gibt, müssen die Ermittlungen zeigen.