Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Silbertelefon“ für Stadtrodaer Senioren gegen die Einsamkeit

Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen gelten als Corona-Risikogruppen. „Auch für die Senioren bringt die Pandemie Einschnitte in ihren Alltag mit sich. Gerade ältere Menschen sind in diesen Zeiten auf die Hilfe der jüngeren angewiesen“, sagt Wolfgang Main. Mit uns sprach der Vorsitzende des Stadtrodaer Seniorenbeirates über Möglichkeiten, ältere Menschen – nicht nur in Stadtroda – in der Krisenzeit zu unterstützen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog





Herr Main, der Stadtrodaer Seniorenbeirat arbeitet seit jeher aktiv gegen die Vereinsamung älterer Menschen. Wie sieht diese Arbeit, die grundlegend auf persönlichen sozialen Kontakten fußt, momentan aus? Die Bundes-AG der Seniorenorganisationen hat mit der Einrichtung des „Silbertelefons“ ein bundesweit Angebot geschaffen. Senioren, die einsam sind, die keine sozialen Netzwerke haben und Verbindungen zu Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn und die nur mal reden möchten, können täglich von 8 bis 22 Uhr kostenlos unter 0800 / 4708090 anrufen. Wie wird Senioren in Stadtroda konkret geholfen? Mit der vorübergehenden Aussetzung unseres Bürgerbusses für Stadtroda und Schlöben ist eine nicht unerhebliche Lücke entstanden, zum Beispiel was das Einkaufen der Senioren oder das Gassigehen mit dem Hund betrifft. Wichtige Einkäufe und das Ausführen von Haustieren werden und sollten in diesen Tagen über die Nachbarschaftshilfe organisiert werden unter dem Motto „Jung hilft Alt“. Diesen Namen trägt auch ein Projekt unseres Seniorenbeirates mit den Schulen der Stadt, das sich längst etabliert hat. Ich kann unseren Senioren nur empfehlen, bei Bedarf telefonischen Kontakt zu den Schülern, ihren Eltern oder Nachbarn aufzunehmen – sie helfen mit Sicherheit gern. Schüler können damit vielleicht auch etwas gegen aufkommende Langeweile tun… Auf jeden Fall. Studien haben ergeben, dass Langeweile ein Killer von Glück und Zufriedenheit ist – zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Sind die Mitglieder des Stadtrodaer Seniorenbeirates für die Generation 60plus derzeit erreichbar? Ja. Durch die vorübergehende Schließung des Seniorenbüros in der Straße des Friedens können dringende Fragen und Probleme allerdings nur telefonisch an die Beiratsmitglieder gerichtet werden. Alle Nummern stehen im Informationsflyer zum Seniorenbüro. Fällt mit Schließung des Seniorenbüros die Rentenberatung aus? Nein. Für wichtige Angelegenheiten ist Rentenberaterin Elke Glaser unter Telefon 036428 / 55503 da. Wie schaffen Sie es persönlich durch diese ungewöhnliche Zeit? Ich finde, dass ein Spruch derzeit besondere Bedeutung hat. Dieser lautet: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Der zweite Teil ist der, den ich bevorzuge. Gleichzeitig ist es eine Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft.