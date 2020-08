Sommerfest in Quirla mit Extrem-Wanderer – aber ohne Rockkonzert

Um wandern zu gehen, hat Danny Radzuweit seinen Job gekündigt. Das war 2018 im Alter von 27 Jahren. Damals habe er eine neue Herausforderung für Kopf und Körper gesucht. „Ich wollte eine Veränderung!“

So zog er los und war vom 2. April bis zum 17. September zu Fuß von Mexiko nach Kanada unterwegs. Auf dem Pazifischen-Gipfel-Weg, dem Pacific Crest Trail, legte er in 165 Tagen 4279 Kilometer zurück. Über 57 größere Bergpässe, durch 19 große Schluchten, 25 Nationalwälder und sieben Nationalparks führte ihn sein Weg. Etwa 6,9 Millionen Schritte legte er zurück. Dabei hat er ungefähr 17 Mal den Mount Everest bestiegen und fünf Paar Schuhe durchgelaufen.

Ein Leben als sogenannter „thru hiker“

Danny Radzuweit ist auch den etwa 3000 Kilometer langen Fernwanderweg „Te Araroa“ in Neuseeland abgelaufen. Te Araroa bedeutet „der lange Weg“. Foto: Danny Radzuweit

Nicht nur über dieses Abenteuer wird Danny Radzuweit am Sonnabend auf der alten Sandgrube, dem Quirlaer Sportplatz, in einem Bildervortrag berichten. Sondern auch darüber, dass er nach dem Pacific Crest Trail weitergewandert ist: In Neuseeland den 3000 Kilometer langen Fernwanderweg „Te Araroa“ und danach den 5000 Kilometer langen König der US-amerikanischen Fernwanderwege, den „Continental Divide Trail“. Was ein „thru hiker“ ist und wie sein Leben als solcher aussieht, davon wird der Stadtrodaer ebenfalls erzählen. „Das Ganze wird garniert mit einem ‚best of‘ der Bilder von den Fernwanderwegen. Und natürlich beantworte ich gern auch Fragen“, sagt er.

„Gipsy“ kommt 2021 am 28. August nach Quirla

Zur Veranstaltung – dem 4. Sommerfest – laden die Mitglieder der Quirlaer Maibaumgesellschaft ein. Ursprünglich war für heute der Bildervortrag mit Danny Radzuweit geplant und für Sonnabend ein Rockkonzert mit „Gipsy“. „Coronabedingt ist uns das Konzert aber leider nicht genehmigt worden“, sagt René Bauer, der Vereinsvorsitzende der Quirlaer Maibaumgesellschaft. „Der Vortrag darf aber stattfinden. Aus organisatorischen Gründen haben wir ihn auf Samstag verlegt. Wir wollen unseren Gästen einen schönen, entspannten und gemütlichen Sommerabend in Quirla ermöglichen. Und ‚Gipsy‘ wird auch kommen, allerdings erst zum Sommerfest 2021 am 28. August.“

Um das Infektionsrisiko am Sonnabend größtmöglich zu vermeiden, werden auf dem Sportplatz an zwei Stellen Verzehrkarten verkauft, die ein bargeldloses Bezahlen ermöglichen. Essen müssen sich die Besucher selbst holen, Getränke werden zum Platz gebracht. Als Bedienung werden sich Vereinsmitglieder ins Zeug legen. Bei schlechtem Wetter sind mehrere Zelte aufgebaut.

22. August: Bildervortrag mit Danny Radzuweit auf dem Sportplatz in Quirla. Der Eintritt ist frei und ab 19 Uhr. Der Vortrag beginnt 20 Uhr.