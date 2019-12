Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende für Stadtrodaer Gymnasium und Grundschule

Weihnachtszeit ist Spendenzeit: Über eine Geldspende von jeweils 350 Euro können sich das Stadtrodaer Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium und die Milo-Barus-Grundschule freuen. Das Geld stammt aus einem Teil des Erlöses des 32. Stadtrodaer Kinderkleiderbasars, der am 22. September im Saal des Stadtrodaer Schützenhauses veranstaltet worden war.

Das Geld sollte in Stadtroda bleiben

Am 17. Dezember überreichte das neue Kinderkleiderbasar-Organisationsteam mit Christin Wagner, Stephanie Jahn und Susann Fritsche die Spende an Ute Waldenburger, die stellvertretende Schulleiterin des Stadtrodaer Gymnasiums, sowie an Stefan Böhm, den Leiter der Stadtrodaer Grundschule. „Uns war wichtig, dass das Geld Kindern zugutekommt und dass es in Stadtroda bleibt“, sagte Christin Wagner.

Geld für beispielsweise Präventionsprojekt, Schulfestwoche, Abschluss- oder Studienfahrt

Auf die jeweiligen Fördervereinskonten der zwei Schulen werde das Geld nun eingezahlt. „Wir werden es voraussichtlich für ein Präventionsprojekt gegen kindliche Gewalt verwenden. Dieses Projekt wird vom Land getragen, wir als Schule müssten noch einen Zuschuss leisten“, sagte Stefan Böhm. Für die Schulfestwoche, die Anfang Juni 2020 zum Thema „Ritter“ durchgeführt werden soll, könnte ebenfalls ein Teil der Spende zum Einsatz kommen. „Innerhalb der Festwoche planen wir zum Beispiel einen Besuch auf der Leuchtenburg.“

Auch Ute Waldenburger vom Stadtrodaer Gymnasium kann sich verschiedene Möglichkeiten vorstellen, das Geld zu investieren. „Zum Beispiel in die Abschlussfahrt mit den Zwölfern. Eventuell könnten wir Jugendliche unterstützen, deren Eltern nicht so viel Geld haben“, sagte sie. Ein Teil der Spende könnte auch in eine geplante Studienfahrt nach Berlin fließen sowie in das Ganztagsangebot, welches das Gymnasium seit diesem Schuljahr – derzeit für die 5. Klassen – vorhält.

Der nächste Stadtrodaer Kinderkleiderbasar findet statt am 22. März 2020 von 8 bis 12 Uhr.